Erdarbeiten in vollem Gang

Buchen.Die Erdarbeiten zum drei-spurigen Ausbau der Bundesstraße 27 zwischen der Landesstraße 523 und der Abfahrt Buchen-Süd sind in vollem Gang. Um die Einschränkungen für den fließenden Verkehr möglichst gering zu halten, wurde bisher lediglich die Fahrbahn eingeengt. Da nun die Asphaltdecke auch an den Fahrbahnrändern abgefräst werden muss, sind zusätzliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung und zum Arbeitsschutz erforderlich: Zwischen Donnerstag, 30. Juli, und Freitag, 31. Juli, jeweils von 9 bis 15 Uhr, wird eine Ampel zur Sicherung der Arbeitsstelle eingesetzt.

Keine Umleitung notwendig

Die Fahrbahnränder werden in circa 300 Meter langen Abschnitten abgetragen. Die Ampelanlage wandert deshalb in bis zu vier Abschnitten innerhalb der Baustelle zwischen dem Parkplatz „Runder Tisch“ und dem Rüdt’schen Eck mit. Umleitungsstrecken werden nicht ausgewiesen. Die Verkehrsteilnehmer können die gewohnte Verbindung über die Bundesstraße 27 zwischen der Landesstraße 523 und der Abfahrt Buchen-Süd bei reduzierter Geschwindigkeit und geringer Einschränkung in beide Fahrtrichtungen nutzen. Aufgrund des Ferienbeginns in Baden-Württemberg ist der Schülerverkehr durch die Maßnahme nicht betroffen.

Weitere Informationen zu der Baumaßnahme sind auf der Projektseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe unter www.rp-karlsruhe.de (Beteiligungsportal, aktuelle Baumaßnahmen) zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.07.2020