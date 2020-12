„Entwickle immer noch Ehrgeiz“

Herr Burger, ist es Ihr beruflicher Ehrgeiz oder die gefühlte Verantwortung für die Stadt Buchen und deren Einwohner, weshalb Sie für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister kandidieren?

Roland Burger: Verantwortung heißt, dass einem etwas anvertraut worden ist, und diese Verantwortung empfinde ich auch. Davon unabhängig macht mir meine Aufgabe, bei allem Stress, der manchmal damit verbunden ist, immer noch und unverändert Freude. Das Bürgermeisteramt bietet nämlich Gestaltungsmöglichkeiten in einem sehr breiten Spektrum, was die Aufgabe für mich so interessant und spannend macht. Im Kern geht es um Zukunftssicherung für die Stadt und die hier lebenden Menschen. Ich kandidiere übrigens nicht für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister, sondern sogar schon für eine fünfte. Allerdings, da haben Sie recht, für die dritte in Buchen. Zum Stichwort Ehrgeiz: Den entwickle ich immer noch, klar, aber in erster Linie mit Blick auf Ziele und Projekte.

Mit welchen Menschen haben Sie sich beraten und welche Empfehlungen haben Sie da bekommen?

Burger: Natürlich habe ich im Vorfeld meiner Entscheidung mit Menschen gesprochen, die mir nahe stehen. Insbesondere mit meiner Familie, aber auch mit Kollegen. Von einer Kandidatur abgeraten hat mir niemand. Wie für alles im Leben gab es Argumente dafür und auch dagegen. Nicht zuletzt aufgrund der Prognose, dass die Aufgabe vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen sicher nicht einfacher wird. Deshalb wäre die Entscheidung gegen eine Kandidatur in meinem Umfeld auch auf Verständnis gestoßen. Die Entscheidung musste ich aber letztlich selbst treffen.

Rechnen Sie angesichts Ihrer Erfolge aus den ersten beiden Amtszeiten mit einem Gegenkandidaten?

Burger: Bei allen Bürgermeisterwahlen, bei denen ich bisher angetreten bin, gab es Mitbewerber. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum es dieses Mal anders sein sollte. mf

