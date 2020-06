Entlastung bei den Sozialausgaben befürwortet

Buchen.Auch in Corona-Zeiten geht die politische Arbeit im CDU-Stadtverband Buchen weiter. Die Beschlüsse der CDU-geführten Bundesregierung sind ein echtes Kraftpaket für Deutschland – vor allem für die Kommunen. „Der Bund hat ein umfassendes und beeindruckendes Maßnahmenpaket vorgelegt, das der Gesellschaft helfen wird, die Krisenfolgen zu bewältigen“, so Bürgermeister Roland Burger im Rahmen einer Onlinekonferenz des Vorstands des CDU Stadtverbandes zusammen mit dem Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktion, Dr. Harald Genzwürker.

Gerade für die Gemeinden sei es notwendig, finanziell handlungsfähig zu bleiben. Besonders zu begrüßen ist die unbegrenzte Entlastung bei den Sozialausgaben, wie Kosten der Unterkunft und Heizung um bis zu 75 Prozent, die die Kommunen bislang über die Kreisumlage zu finanzieren hatten, so der Stadtverband.

Mit der geplanten Übernahme der Gewerbesteuerausfälle sichern Bund und Land darüber hinaus die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen in der Krise. Die zusätzlichen Investitionen in Kinderbetreuung, Digitalisierung, digitale Infrastruktur gelte es auch in Buchen dafür zu nutzen, um die Stadt für die Zukunft noch besser zu wappnen. Corona habe gerade bei der Digitalisierung der Schulen auch in Buchen Nachholbedarf gezeigt.

Gleichzeitig biete das „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ die Möglichkeit zu einer auskömmlich finanzierten und flächendeckenden Krankenhausversorgung, gerade im ländlichen Raum. „Die Corona- Krise hat deutlich gezeigt, wie wichtig die Nahversorgung mit Krankenhausbetten gerade in Krisenzeiten ist“ , so der Fraktionsvorsitzende Harald Genzwürker. Allerdings sei hier immer noch ein genereller Kurswechsel in der Finanzierung zwingend erforderlich, um den kleinen Krankenhäusern im ländlichen Raum auch nach Corona dauerhaft und nachhaltig die Existenz zu sichern. Weitere wichtige Bausteine sind die angekündigten Verfahrensvereinfachungen beim Planungsrecht und weitere Maßnahmen der Entbürokratisierung, so der Stadtverband. Dies müsse aber insbesondere für die Antrags- und Abrechnungsverfahren der von Bund und Ländern initiierten Förderprogramme gelten. Das beschlossene Maßnahmenpaket setzt nur dann Impulse, wenn eine zeitnahe und unbürokratische Umsetzung gelingt.

„Wir wollen gestärkt aus der Krise herauskommen und werden die zusätzlichen Investitionen in Kinderbetreuung, Digitalisierung, digitale Infrastruktur dazu nutzen, unsere Stadt für die Zukunft noch besser zu wappnen. Dabei ist gemeinsames, entschlossenes Handeln sehr wichtig. Wir bauen auf die bewährte und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Gemeinderatsfraktionen untereinander und mit der Stadtverwaltung“, so die einhellige Meinung aller Konferenzteilnehmer.

Weiteres Thema war die coronakonforme Fortführung der politischen Arbeit des CDU-Stadtverbands. So ist man momentan auch dabei auszuloten, wie Veranstaltungen wie die traditionelle Radtour des Stadtverbands gestaltet werden können. Dabei sind allerdings der Infektionsschutz und die Einhaltung der hierfür erforderlichen Maßnahmen oberste Prämisse.

