„Engagement für das Gemeinwohl fortsetzen“

Über 340 notfallmedizinisch Interessierte trafen sich am Samstag zum neunten Odenwälder First Responder Tag (Ofirta) in der Buchener Stadthalle.

Buchen. Rund um die Uhr sind First Responder, also qualifizierte Ersthelfer oder „Helfer vor Ort“ (HvO), in ihren Gemeinden einsatzbereit, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken und so ehrenamtlich teils unmittelbar

...