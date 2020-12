Endgültiger Abschied von der Transversale?

Nachdem die Planung der Transversale über viele Jahre zur Bearbeitung beim Regierungspräsidium lag, wird jetzt kurz vor der Entscheidung über dieses Projekt im Kreistag öffentlich darüber diskutiert.

Was dabei an Meinungen an den Tag kommt, ist zum Teil schon verwunderlich. Da wird der Vorschlag der Verwaltung für „pragmatisch und realistisch“ angesehen, dann schnell ein „Bedauern zum Ausdruck gebracht, denn man habe sich für die Anlieger die Entlastung gewünscht“(SPD). Wobei Adelsheim seine notwendige Entlastung ja bekommt.

Äußerst befremdlich, im Grunde empörend ist die Haltung der Fraktion der Grünen, die diese Entscheidung „im Hinblick auf Natur- und Artenschutz begrüßt“ und damit das parteipolitische Interesse über die Belange der betroffenen Bewohner stellt.

Man sollte meinen, dass einer Vertreterin im Ortschaftsrat die Nöte der eigenen Mitbürger wichtiger sind als Parteiprogramme. Die vorgetragenen Vorschläge für eine Alternative bzw. Lösung der Probleme sind reine Augenwischerei, denn die Reduzierung auf Tempo 30 bringt eher eine höhere Feinstoffbelastung und CO2-Ausstoß, breitere Fußwege sind in Bödigheim nicht möglich, genauswenig wie Verkehrsinseln. Und „verkehrsberuhigende Markierungen und Ähnliches“ verringern das Verkehrsaufkommen mitnichten. Wenn man allerdings am Ortsrand wohnt, dann erlebt man den bereits um 4 Uhr morgens beginnenden Verkehr mit vielen Schwerlastern eben nicht hautnah.

Die Freie Bürgerliste Bödigheim sieht durchaus und akzeptiert, dass in der momentanen Situation die Finanzierung der Transversale nicht möglich ist. Wobei es nicht unerwähnt bleiben sollte, dass während des „Dornröschenschlafes“ vom grünen Verkehrsminister, der sich als Wegbereiter für nachhaltige Mobilität sieht, die förderfähigen Zuschüsse von 68 Prozent auf 40 Prozent gekürzt wurden.

Allerdings sind wir der Meinung, dass die weiteren Planungen der Transversale nicht eingestellt werden dürfen.

Die Transversale ist notwendig, denn nur sie kann „Not wenden“ und es gibt keine wirksame Alternative für diesen Plan.

