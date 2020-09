Buchen.Die psychologische Beratungsstelle der Diakonie und das Mehrgenerationenhaus Buchen möchten Eltern miteinander ins Gespräch bringen und eine gegenseitige Unterstützung ermöglichen.

Die Psychologen und Sozialpädagogen wissen, dass Väter, Mütter und andere Bezugspersonen für Kinder derzeit immens viel leisten und sehr wohl Experten im familiären Zusammenleben sind. Mitarbeiter der Psychologischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen geben inhaltliche, fachli-che Impulse und Eltern unterstützen sich gegenseitig. Es geht darum, sich zu ermutigen und aufzutanken im Sinne von Austauschen und Kompetenzen kreativ umsetzen: Akku.

Vier Abende

Vier Abende mit je einem Thema werden per Video-Chat angeboten, immer montags von 20 bis 21.15 Uhr. „Selbstwert“: am 12. Oktober geht es mit den beiden Psychologinnen Hanna Voget und Dr. Mareike Hoffmann um das Thema Selbstwert: Was prägt den eigenen Selbstwert? Was ist hilfreich für das eigene Selbstwertgefühl als Eltern? Wie kann bei den Kindern ein gesunder Selbstwert gefördert werden? (Anmeldung bis 8. Oktober).

„Familien unter Druck“: am 19. Oktober bietet die Sozialpädagogin Elisabeth Sandel hilfreiche Übungen für die ganze Familie an und fragt: Unter welchem Druck stehen Kinder und Eltern? Wie spürbar sind die Nachwirkungen vom Lockdown im Frühjahr und die Unsicherheiten im derzeitigen Alltag? (Anmeldung bis 15. Oktober). „Jugend und Medien“: am 2. November findet mit dem Sozialarbeiter Wilfried Knorr ein informatives Gespräch zum Thema statt. (Anmeldung bis 29. Oktober). „Na dann gute Nacht“: am 16. November bringt die Heilpädagogin Anja Delitz einen Beitrag zur Förderung des Einschlafens und Durchschlafens bei Kindern – sicher auch bei Erwachsenen anwendbar. (Anmeldung bis 12. November).

Die Abende sind kostenfrei und können einzeln gebucht werden. Eine Anmeldung bis spätestens donnerstags vorher ist erforderlich, um eine Mailadresse zu hinterlegen, mit der dann die Einladung zum angegeben Termin erfolgt. Das Empfangsgerät kann ein Smartphone, ein Tablet, ein Notebook oder jeder PC mit Kamera und Mikrofon sein.

Ansprechpartner sind die Diakonie Neckar-Odenwald, Psychologische Beratungsstelle Mosbach, Telefon: 06261/9299300, Mail: kontakt@diakonie-nok.de, oder das Mehrgenerationenhaus Buchen, Telefon: 0160/97986048 oder 06281/ 5656637, Mail: scheuerer@mehrgenerationenhaus-buchen.de.

