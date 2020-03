Eintracht-Legenden kommen am 20. Mai

Hettingen.Wer Eintracht-Legenden wie Charly Körbel, Uwe Bein, Rudi Bommer, Norbert Nachtweih oder Manni Binz live erleben möchte, der sollte sich den 20. Mai dick im Kalender anstreichen: An diesem Tag gastiert um 19 Uhr die Traditionsmannschaft der Eintracht in Hettingen. Die Frankfurter Altstars treffen anlässlich des Jubiläums „100 Jahre FC Viktoria“ auf eine Kreisauswahl. Der Erlös aus dem Benefizspiel fließt in zwei soziale Projekte.

Die Traditionsmannschaft wird mit einem namhaften Kader anreisen, wurde den Verantwortlichen in Hettingen um Ideengeber Georg Müller versprochen. 2009 wurde aus der inoffiziellen Traditionsmannschaft, die sich einige Jahre zuvor in eigener Regie zusammengetan hatte, das offizielle All-Star-Team der Eintracht.

Auch für ein ansprechendes Rahmenprogramm wird an diesem Abend gesorgt. Einlass ist ab 17 Uhr. Um 17.30 Uhr bestreiten die D-Junioren aus Hettingen ein Einlagespiel. Nach der Partie werden die Ex-Profis nicht gleich verschwinden: Der ein oder andere Autogrammwunsch wird sicher erfüllt wie das ein oder andere kühle Getränk gemeinsam genossen ...

Aus Kapazitätsgründen wird die Zuschauerzahl voraussichtlich auf rund 2000 begrenzt. Zuerst können Mitglieder Karten erwerben (maximal zehn pro Person) und zwar Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 17., 18. und 19. März, jeweils von 18 bis 20 Uhr im Foyer der Turnhalle Hettingen. – Im Anschluss startet der reguläre Vorverkauf (maximal 30 Karten pro Person) am Samstag, 21. März, von 10 bis 15 Uhr sowie am Sonntag, 22. März, von 9 bis 12 Uhr jeweils im Foyer der Turnhalle.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.03.2020