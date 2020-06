Buchen.Nach über drei Monaten Corona-Zwangspause ist es endlich soweit: Die Eberstadter Tropfsteinhöhle öffnet ab 1. Juli wieder für Besucher.

Weil die Gesundheit im Vordergrund steht, wurde im Vorfeld ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt. Einschränkungen sind laut Stadtverwaltung unumgänglich. Die allgemeinen Hygienemaßnahmen müssen natürlich eingehalten werden: Abstandsgebot von mindestens eineinhalb Metern, Händehygiene sowie Husten- und Niesetikette sind Standard. Im Besucherzentrum und in der Tropfsteinhöhle selbst ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Besucher und Mitarbeiter Pflicht. Die Besucher werden durch Schilder, Infotafeln, Piktogramme und Absperrungen auf alle Regeln hingewiesen und entsprechend gelenkt.

Um Wartezeiten zu reduzieren beziehungsweise zu vermeiden, sollten Besucher ihr Ticket nach Möglichkeit bereits im Voraus online reservieren. Unter www.tropfsteinhoehle.eu wurde eine entsprechende Möglichkeit geschaffen. Die zulässige Gruppengröße pro Führung wurde auf 20 Personen reduziert und gleichzeitig dürfen sich maximal zwei Gruppen in der Tropfsteinhöhle aufhalten.

Auch der Aufenthalt im Besucherzentrum und die Führungen selbst müssen angepasst werden, um dem Hygienekonzept gerecht zu werden: Die interaktiven Stationen bleiben gesperrt, weil eine regelmäßige Reinigung nicht gewährleistet werden kann. Zudem wurde die Anzahl der Sitzmöglichkeiten beschränkt, maximal 40 Personen dürfen sich zeitgleich im Besucherzentrum aufhalten.

Bei den Führungen können aktuell aus organisatorischen Gründen keine Kinderwägen, Rollstühle und Rollatoren zugelassen werden. Der Übergang am „Vesuv“ ist derzeit gesperrt, da wegen der engen Raumverhältnisse hier die Hygieneregeln nicht eingehalten werden können.

Anders als bisher gewohnt müssen die Führungen bereits an der Hochzeitstorte enden, da die letzten 100 Meter in der Eberstadter Tropfsteinhöhle so schmal und niedrig sind, dass auch hier die Vorgaben des Konzepts nicht umgesetzt werden können.

„Das Team der Höhlenführer wurde bereits umfassend informiert und geschult; ungeachtet der Einschränkungen freuen sich alle darauf, ab kommender Woche endlich wieder Besucher empfangen zu können“, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.06.2020