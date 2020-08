Einschnitt muss erst einmal verarbeitet werden

Buchen.Der traditionelle Buchener Schützenmarkt – in diesem Jahr hätte er zum 191. Mal stattgefunden – musste bereits im Juni abgesagt werden. „So was hat es in der Geschichte der SG noch nie gegeben und wird hoffentlich einmalig bleiben“, waren die einleitenden Worte von Achim Schubert zur verspäteten Jahreshauptversammlung der Buchener Schützengesellschaft. Der Oberschützenmeister bezeichnete dies als „Einschnitt bei der Schützengesellschaft und der Stadt Buchen im finanziellen wie auch im gesellschaftlichen Bereich, der noch nie da war und erst einmal verarbeitet werden muss“.

Rückblick vorgenommen

Nach der Totenehrung stieg Schubert in den Reigen der Berichte. Neue elektronische Luftstände, Veranstaltungen an Christi Himmelfahrt mit Einweihung der neuen Luftgewehre und Pistolenstände, der 190. Buchener Schützenmarkt im Vorjahr, Frühschoppen, Jahresabschlussfeier sowie die mit der Corona-Pandemie verbundene Einstellung der sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten standen in seinem Bericht.

Erster Schützenmeister Joachim Schmidt wusste von zahlreichen sportlichen Aktionen wie Kreis-, Landes- und Deutschen Meisterschaften zu berichten. Rundenkämpfe, Kreispokal, Vereins-Firmen- und Behördenschießen schlossen sich an. An der Jahresabschlussfeier wurden zahlreiche Schützen geehrt. Bei den Vereinsmeisterschaften beteiligten sich 36 Mitglieder mit 98 Starts. Die Kreismeisterschaften mussten durch die Corona-Krise abgebrochen werden.

Über gesellschaftliche Aktionen informierte der zweite Schützenmeister Hans Mittelstaedt. Kreisschützenfest am Schützenmarkt, Hochzeiten und runde Geburtstage sowie die Traditionsveranstaltungen an Himmelfahrt, Schützenmarkt und Jahresabschlussfeier rundeten einen harmonischen Veranstaltungsreigen ab.

Neue Attraktionen geplant

Stellvertretender Marktmeister Kurt Wilhelm berichtete über den 190. Buchener Schützenmarkt. Neben attraktiven Fahr- und Schaugeschäfte sei ein Schwund von Markthändler zu verzeichnen gewesen. Zum Markt 2020 warteten bereits wieder neueste Attraktionen auf die Besucher – doch es kam bekanntlich anders.

Jugendleiter Jürgen Sillmann zeigte sich erfreut, dass die Nachwuchsschützen das wöchentliche Training am Mittwoch gut besuchen. Verschiedene sportliche und gesellschaftliche Aktionen wurden gut angenommen – besonders auch der „Tag bei den Schützen“ beim Feriensommer der Stadt Buchen.

Damenleiterin Hannelore Müller berichtete über die Damentreffs, die Organisation des Treffs der Schaustellerdamen sowie unterstützende Mithilfe bei Veranstaltungen.

Einen positiven Verlauf aller finanziellen Angelegenheiten legte Schatzmeisterin Andrea Pfeiffer der Versammlung vor. Die beiden Rechnungsprüfer Peter Bleifuß und Reinhold Halbaur bestätigten dies in ihrem Bericht und bescheinigten der Schatzmeisterin eine einwandfreie Kassenführung. Die einstimmig gewährte Entlastung von Vorstand und Schatzmeisterin führte danach Bürgermeister Roland Burger durch.

Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Anschluss auf der Tagesordnung. Mit Nadeln und Urkunden vom Badischen Sportschützenverband sowie des Badischen Sportbundes wurden folgende Mitglieder geehrt: Ralf Bäuerlein, Dagmar Grasberger, Selina Grasberger, Jürgen Hieke (25 Jahre), Hans-Gerhard Jost, Dr. Hans Marzinko, Kurt Wilhelm (40 Jahre), Max Ackermann, Werner Gerold, Bernhard Heckler, Kurt Hemberger jun. Hanni Kreitinger, Herbert Schwing (50 Jahre), Hiltrud Breunig, Helmut Pöpperl, Ingeborg Schulz (60 Jahre).

