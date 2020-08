Einkaufen zu jeder Uhrzeit bei „Elfriede“

Der neue „Regiomat“ in der Bödigheimer Hauptstraße bietet Kunden rund um die Uhr eine Einkaufsmöglichkeit mit 100 verschiedenen Produkten.

Bödigheim. „Hier kannst du einkaufen, wann immer du willst“, empfiehlt eine gewisse „Elfriede“. Hinter dem traditionellen deutschen Vornamen verbirgt sich keine Marktfrau, sondern der am Sonntag eingeweihte Verkaufsautomat an der Bödigheimer Hauptstraße, den die Familie Egenberger in die Tat umgesetzt hat. Der sogenannte „Regiomat“ macht aus der Not eine Tugend: „Viele Einkaufsmöglichkeiten haben wir ja nicht mehr“, hielt Andreas Egenberger in seiner Begrüßung fest.

Zunächst schlossen diverse Geschäfte ihre Pforten, anschließend verlief die Idee zur Gründung eines Dorfladens im Sande. „Dass nur noch der mobile Bäcker verblieben ist, animierte uns zum Nachdenken“, betonte Egenberger.

Im Zuge dieser Gedankengänge sinnierte man alsbald über einen „Regiomaten“ und kam zu dem Schluss, vor Ort einen zu installieren. Das aber mit einer speziell auf Bödigheimer Bedürfnisse abgestimmten Konzeption: Die für dererlei Automaten übliche Kapazität von etwa 30 zur Auswahl stehenden Produkten wurde auf 100 Warenangebote in drei Modulen ergänzt.

Erweiterung möglich

„Bei entsprechender Nachfrage und Akzeptanz könnte man auch über einen vierten Automaten nachdenken, zumal die Vorrichtung dafür bewusst mit eingeplant wurde und noch ein Wartehäuschen gebaut wird“, blickte Egenberger einer möglichen Zukunft entgegen. „Dieses bewusst zusammengestellte Sortiment ermöglicht es, ohne einen weiteren externen Einkauf außerorts durch den kompletten Tag zu kommen“, erläuterte er und erinnerte an die Produkte, die „Elfriede“ gewöhnlich feilbietet. Dabei handelt es sich mit Getränken, Molkerei- und Frühstücksprodukten, regionalem Fleisch, Eiern, Nudeln und Fertiggerichten sowie Pizzateig für ein Mittagessen, diverse Vesperprodukten und Grillgut, Backzutaten und kleinen Snacks von Chips bis hin zu gängigen Süßwaren um Artikel des täglichen Bedarfs.

Drogeriewaren, Batterien und Grillkohle ergänzen das Angebot. Darüber hinaus liegt der Fokus auf heimischen Erzeugnissen: „Wir wollen stark auf Regionalität setzen“, ließ Andreas Egenberger wissen. Aktuell laufen dahingehend Gespräche mit weiteren regionalen Lieferanten, um das Sortiment zu ergänzen.

Drei Bezahlmöglichkeiten

Für ihre Kunden ist „Elfriede“ immer verfügbar: „Sie ist 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche geöffnet, zumal sich das Hauptgeschäft solcher Automaten definitiv abends und außerhalb der Öffnungszeiten von Ladengeschäften abspielt“, erklärt er. Bezahlt werden kann mit Bargeld, per EC-Karte oder mit dem Mobiltelefon. Insgesamt wurden, so Egenberger, rund 44 000 Euro in das Projekt investiert. Dank galt auch Ortsvorsteher Martin Heyder, der dem Vorhaben mit offenen Armen begegnet hatte.

„Der Automat wurde komplett ohne öffentliche Förderungsmittel verwirklicht“, lobte Landrat Dr. Achim Brötel und attestierte Bödigheims Dorfgemeinschaft, „immer wieder ein Garant für innovative Ideen zu sein“. In zeitgemäßem Ambiente werde die Tradition der legendären „Oma Elfriede“ – benannt wurde der Automat nach Andreas Egenbergers Großmutter Elfriede, die im Keller des Hauses mit Kolonialwaren gehandelt hatte – aufrecht erhalten.

„Nahversorgung ist ein wichtiges Kapitel zum Erhalt der Infrastruktur im Ländlichen Raum“, konstatierte der Landrat und bezeichnete einen „regionalen Genuss“ als „doppelten Genuss“. Dem schloss sich Bürgermeister Roland Burger mit den besten Wünschen an und hob die günstige Lage im Herzen Bödigheims hervor: „Da ‚Elfriede’ auch für den Durchgangsverkehr gut einzusehen ist, könnten auch Nachbarkommunen definitiv von ihr profitieren“, sagte er und lobte das von Familie Egenberger angestoßene „vorbildliche Projekt zugunsten der Grundversorgung“.

Nachdem das symbolische Band durchgeschnitten war, konnten sich die Besucher unter Berücksichtigung Corona-bedingter Regeln über „Elfriede“ informieren. Zudem gab es eine kleine Verköstigung mit den regionalen Waren aus „Elfriede“.

