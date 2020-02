Einige hundert Euro Sachschaden

Buchen.Auf einem Schaden von einigen hundert Euro wird eine 34-Jährige sitzen bleiben, wenn nicht ermittelt werden kann, wer ihr Fahrzeug beschädigt hat.

Die Frau hatte ihren VW Eos am Montag gegen 7 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße abgestellt, so die Polizei.

Als sie gegen 12.30 Uhr wieder zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Fahrertür beschädigt worden war. Vermutlich hatte eine Person beim Ein- oder Aussteigen in ein anderes Fahrzeug den Schaden verursacht. Da sich diese daraufhin nicht meldete, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die sich unter 06281/9040 melden sollen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020