Eine starke „Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung“

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Weihnachten ist ein Fest des Friedens. Der Engel gibt uns das Stichwort dazu: ,Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen’. Leider ist der Friede auf Erden aber auch 2019 wieder nur ein frommer Wunsch geblieben. Terror und Kriege. Vertreibung und Flucht. Immer mehr nationale Alleingänge statt internationaler Solidarität. Der zunehmende Kampf um lebensnotwendige Rohstoffe und Energie. Die Gefahr, dass ganze Kontinente klimatisch eines Tages nicht mehr bewohnbar sein könnten. Diese Liste ließe sich problemlos fortführen.

Und den Menschen ein Wohlgefallen? Mit Donald Trump, mit Wladimir Putin oder mit Kim Jong Un? Dazu rechter Terror im Inneren. Der feige Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder der Anschlag auf die Synagoge in Halle, flankiert von verbalen Brandstiftern, die inzwischen auch wieder ganz offen gegen andere hetzen.

Und wie ist es um unsere eigene kleine Welt hier im Neckar-Odenwald-Kreis bestellt? Auch wir haben leider wieder so manches erleben müssen, was wir uns anders vorgestellt und vor allem auch anders gewünscht hätten. Krankenhäuser, die zwar unerlässlich für die Versorgung der Bevölkerung sind, aber die wir in ihrem derzeitigen Zuschnitt schlichtweg nicht mehr bezahlen können. Eine daraus resultierende drastische Anhebung der Kreisumlage. Geld, das jetzt für dringende Aufgaben der Städte und Gemeinden vor Ort fehlt. Dazu Busse, die nicht so fahren, wie sie sollen. Die Abkehr von der Restmüllarmen Abfallwirtschaft, in die wir große Hoffnungen gesetzt hatten.

Unerfüllte Wünsche

Das Ganztagsgymnasium in Osterburken, das wir voller Elan sanieren wollten, jetzt aber wegen einer flächenhaften PCB-Belastung abreißen und für 25 Millionen Euro neu bauen müssen. Die Sorge um die Zukunft der DHBW in Mosbach, die sich gegen immer wieder neue Begehrlichkeiten aus der reichen Nachbarschaft wehren muss. Das Ökosystem Wald, das spürbar unter den klimatischen Veränderungen leidet. Bürokratische Fußfesseln beim weiteren Glasfaserausbau, die kein Mensch mehr versteht. Dicke Bretter beim Mobilfunk, unerfüllte Wünsche bei der Sanierung und beim Ausbau von Bundes- und Landesstraßen und vieles andere mehr.

Und: Auch die wirtschaftlichen Rahmendaten lassen einen nicht wirklich frohlocken. Wir werden uns wohl darauf einstellen müssen, den Gürtel enger zu schnallen. Audi baut auch in unserer Region massiv Stellen ab. Dort gibt es aber wenigstens eine Beschäftigungsgarantie für die nächsten zehn Jahre. Die vielen Zuliefererbetriebe haben eine solche Garantie jedoch nicht. Nicht unter jedem Weihnachtsbaum wird deshalb eitel Freude sein.

Nur: Sollen wir alle unsere Sorgen etwa mit Plätzchen zudecken und den Rest in Glühwein ertränken? Rolf Brauch hat in seiner bemerkenswerten Festpredigt anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Ökumenischen Zentrums in Neckarelz stattdessen für den Neckar-Odenwald-Kreis das Bild einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht gezeichnet. Die GmbH. Eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung.

Mich hat dieser Gedanke sofort fasziniert, weil ich genau das täglich immer wieder erlebe. Überall gibt es nämlich Menschen, die für andere, für die Allgemeinheit und somit letztlich für uns alle da sind. Viele davon tun das rein auf ehrenamtlicher Basis. Ich denke dabei etwa an unsere Feuerwehren, das Rote Kreuz, die DLRG oder das THW, aber auch an die zahlreichen Ehrenamtlichen in unseren Vereinen, in den kommunalpolitischen Gremien, in den Kirchen, in Initiativen und bei Gemeinschaftsaktionen, bei der Integrationshilfe für geflüchtete Menschen oder wo auch immer.

Viele sind aber auch von Berufs wegen für uns da. Ärztinnen und Ärzte. Pflegekräfte in den Kliniken genauso wie in den Heimen und bei den ambulanten Diensten. Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten. Lehrerinnen und Lehrer in unseren Schulen. Polizistinnen und Polizisten, die tagein tagaus für unsere Sicherheit sorgen. Viele andere Berufsgruppen könnte ich hier genauso anführen. Sie alle sind Teil unserer GmbH. Ja, wir sind eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Dank so vieler Menschen, die uns mit ihrem Tun immer wieder aufs Neue in dieser Hoffnung bestärken, auch wenn wir es viel zu selten sagen. Es liegt aber genauso an uns allen, ebenfalls einen Beitrag dafür zu leisten, dass das auch morgen und übermorgen noch so bleibt.

Schwieriges Jahr

Für mich sind es gerade die Begegnungen mit Menschen, die mich zufrieden und dankbar zurückblicken lassen, auch wenn 2019 zweifelsohne ein schwieriges Jahr gewesen ist. Trotzdem haben wieder ganz viele dazu beigetragen, dass bei uns immer noch Dinge möglich werden, die woanders so nicht möglich sind. Das ist deshalb auch eine Basis, die mich hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lässt.

Aus zahlreichen Schritten, die für sich allein betrachtet vielleicht eher klein sein mögen, entsteht in der Summe ein Bild, in dem wir uns alle wiederfinden können. Dieses Bild sollten wir jetzt auch mitnehmen und dann im neuen Jahr mit frischer Farbe gemeinsam daran weitermalen. Weihnachten ist ein Fest des Friedens.

Lassen Sie mich zum Schluss deshalb ganz bewusst noch einmal auf diesen Gedanken zurückkommen. In den nächsten Tagen werden überall wieder die Glocken läuten. Sie weisen uns den Weg. Auf diesen Weg hin zu Weihnachten und dann weiter in ein neues Jahr möchte ich uns allen gern die wunderbaren Schlussverse aus dem „Lied von der Glocke“ mitgeben. Friedrich von Schiller schreibt dort Folgendes: ,Jetzo mit der Kraft des Stranges wiegt die Glock mir aus der Gruft, dass sie in das Reich des Klanges steige, in die Himmelsluft. Ziehet, ziehet, hebt! Sie bewegt sich, schwebt. Freude dieser Stadt bedeute, Friede sei ihr erst Geläute’.

Einen schöneren und wichtigeren Wunsch als den kann es in der Tat gar nicht geben: ,Friede sei ihr erst Geläute’. Gerade jetzt an Weihnachten. Ich hoffe deshalb inständig, dass wir alle auch im Kleinen auf die Glocken hören und dass ihre Botschaft dann hoffentlich so weit klingt, dass sie auch die Trumps, die Putins und die Kim Jong Uns dieser Welt noch erreicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben von Herzen frohe Weihnachten und uns allen einen guten Start in ein hoffentlich gesundes, glückliches und friedvolles neues Jahr 2020.

Auf Weihnachtskarten oder Geschenke haben wir erneut verzichtet und den entsprechenden Betrag stattdessen den Grünen Damen und Herren in den Neckar-Odenwald-Kliniken für ihre wertvolle Arbeit zur Verfügung gestellt.

Ihr Dr. Achim Brötel, Landrat“

