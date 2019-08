Eine „Stärkung des Wir-Gefühls“

Ausschließlich strahlende Gesichter gab es am Mittwoch im Jugendbüro des Dekanatsverbands Mosbach-Buchen. Grund für diese Freude war eine Sparkassen-Spende über 2500 Euro.

Buchen. Mit 2500 Euro unterstützt die Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald die regionalen Projekte der im Juni als Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ausgerichteten 72-Stunden-Aktion.

Sparkassendirektor Michael Krähmer als Vorstandsvorsitzender der Stiftung brachte das Leitmotiv „Aus der Region – für die Region“ mit dem Motto der 72-Stunden-Aktion („Die Welt ein Stückchen besser machen“) in Verbindung und sprach von „sich gut ergänzenden Hintergedanken und gut angelegtem Geld“.

Jugendreferentin Carmen Breitinger als Leiterin des jugendpastoralen Teams Odenwald-Tauber verwies in ihrem Rückblick auf eine „sehr erfolgreiche Aktion, in der politische und gesellschaftliche Themen aufgreifende Projekte diversester Art im angedachten Zeitraum in die Tat umgesetzt werden konnten“. Das und den Hintergrund der einzelnen Projekte verdeutlichte der von Michael Lehrer gestaltete Kurzfilm; Carmen Breitinger stellte fest, dass „eine Vielzahl dessen ohne diese tolle Form der Unterstützung nicht möglich gewesen wäre“ und sprach ihren Dank aus. Während Sparkassendirektor Martin Graser als Vorstandsmitglied der Stiftung und die in ihrer Funktion als Geschäftsführerin angereiste Sparkassendirektorin Anja Herkert auf die mit der Spende verbundene „Stärkung des Wir-Gefühls und damit der Gemeinschaft“ eingingen, informierte der gegenwärtig sein Freiwilliges Soziales Jahr absolvierende Michael Kinzie über die zwar definitiv angedachte, jedoch eine gewisse Vorlaufzeit beanspruchende Wiederholung der 72-Stunden-Aktion und überreichte ein Erinnerungspräsent.

Kompakt wies Michael Krähmer noch auf die Aktivität der Stiftergemeinschaft hin, die seit ihrer Einrichtung im Jahr 2012 über 618 000 Euro an Fördergeldern ausgeschüttet hat.

„Allein im Jahr 2018 flossen über 107 000 Euro in soziale Projekte, die Bildungs- und Jugendförderungen sowie Angebote zu Themen wie Natur und Umwelt“, informierte er. Vertieft wurden die Gespräche beim kleinen Imbiss. ad

