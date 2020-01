Eine schonungslose und offenherzige Bilanz gezogen

Buchen.Was ist legal? Und wie definiert man Illegales? Und können Menschen illegal sein? Wenn ja, weshalb? Vier schwere Fragen, die am Dienstag die in der Buchener Stadthalle gastierende Badische Landesbühne stellte. Die gut besuchte Aufführung der literarischen Revue „Der Illegale“ – geschrieben von Günther Weisenborn und vertont von Konstantin Wecker - zog eine schonungslose und offenherzige Bilanz über das Leben zwischen politischer und emotionaler Macht.

Alle Aufmerksamkeit galt dem Zweiten Weltkrieg, für den die Jugend „Gebrauchsanweisungen“ erhielt, mit denen sie jedoch wenig anfangen konnte: Die in Schule und Ausbildung verbreiteten Philosophien erfüllen weniger die an gebildete junger Männer gestellten Anforderungen; viel eher sind sie auf die Bedeutungen biederer Altherren-Coupés zugeschnitten. Während Studenten um ihre Ideale kämpfen und den brutalen Kampf des Lebens verwünschen, zeichneten andere den Krieg zwischen rosaroten und schwarzen Brillen und zwischen kaiserlich-althergebrachten Werten und melancholischen Anwandlungen vor. Denn „Ruhe ist gut, aber Unruhe ist besser“ – zumal bisher auf jeden Rüstungsprozess ein Krieg gekommen sei. Aber wie kann man sich mit derartig maliziösen Gedanken tragen, wenn einen die gestrengen Augen der Kriegsveteranen bis in die eigenen Träume verfolgen? Fragen über Fragen.

Doch wer ein Mensch ist, der ist verletzlich – und er kann deswegen drohende Gefahren erkennen und verbannen. Theoretisch zumindest. Aber wie kann er das? Und vor allem: Wie lange kann er das noch? Jedenfalls vergeht kein Treffen der im Untergrund organisierten „Illegalen“ ohne klare Gedanken über das, was anders anzupacken sei und wie man seinen Beitrag dazu leisten könne, nicht nur den eigenen Horizont zu erweitern.

Während der rund 90 Minuten betragenden Spielzeit hatte man es nicht mit einem reinen Theaterstück zu tun, sondern viel eher mit einer musicalartigen, kurzweiligen und doch äußerst nachdenklich stimmenden Bühnenshow zwischen brillantem Scharfsinn und bisweilen fassungslos stimmenden Ethikfragen. Im Zentrum standen die Schauspieler Colin Hausberg, René Laier, Cornelia Heilmann (für Vivien Prahl) und Tim Tegtmeier als bestens aufeinander eingespieltes Ensemble sowie die Musiker Oliver Taupp (Klavier) und Konstantin Malikin (Cello), die den Liedtiteln den richtigen Feinschliff schenkten. Als besonders eindrücklich erwiesen sich die Anspielungen auf das Dritte Reich, die man mit etwas politischem Interesse durchaus auch auf die Gegenwart beziehen kann. Damit einher ging ein eindeutiger, wenngleich in auf den ersten Blick banal anmutende und gerade deswegen zu Herzen gehende Worte verpackter Appell zu weniger Kleinmut und mehr Menschlichkeit.

Durch gekonnte Aneinanderreihungen packender wie passender Zitate, Szenen und Liedern Günther Weisenborns, mahnenden Videosequenzen und die geschmackvolle Auswahl von Carsten Ramm entstand eine völlig neue Rahmenhandlung, die das Publikum mit langanhaltendem Beifall zu würdigen wusste. Es bleibt freilich zu hoffen, dass die unverändert aktuelle Thematik der und des „Illegalen“ nicht als Vision einer nicht sehr schönen Zukunft zu verstehen ist. Womit man wieder bei den eingangs gestellten Fragen angekommen wäre: Was ist legal? Und wie definiert man Illegales? Und können Menschen illegal sein? Wenn ja, weshalb? Vermutlich kann diese Fragen niemand so genau klären. Auch die Badische Landesbühne nicht. Aber das muss sie auch nicht. Doch die Allgemeinheit muss nachdenken. Genau das konnte man am Dienstag und sollte es in politisch unsicheren Zeiten auch im Alltag tun. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.01.2020