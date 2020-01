Eine Komödie mit Humor und Esprit

Die Premiere ist geglückt: Die Jugendtheatergruppe der Kolpingfamilie überzeugte am Donnerstagabend in der Zentralgewerbeschule mit Witz und Esprit sowie ausdrucksstarker Schauspielkunst.

Buchen. Die Aufführung der Komödie „Prinz sucht Frau – Der ganz normale Wahnsinn“ der Jugendtheatergruppe der Kolpingsfamilie war nahezu ausverkauft. Es geht um Liebe und Beziehungen, und das vor und hinter der Bühne. Ein erfahrener Regisseur inszeniert mit einer jungen Truppe das Märchen „Aschenbrödel“. Nicht nur der Unerfahrenheit der Schauspieler, sondern auch der zuweilen chaotischen Leitung durch den Regisseur ist es zu verdanken, dass es auf und hinter der Bühne immer wieder drunter und drüber geht.

So schickt der Regisseur den Tontechniker während der Vorstellung zum Blumenkaufen, weil jener damit die Theaterkritikerin Karla Sonnenschein beeindrucken will. Das Ensemblemitglied, das den Techniker vertreten soll, hat keine Ahnung von Tontechnik. Und so dreht dieser den Ton lauter statt leiser. Unpassende Musik und an falscher Stelle eingespielte Textpassagen sorgen bei den Schauspielern für Verwirrung und Situationskomik.

Sucht auf der Bühne der Prinz nach seiner Prinzessin, so vergeht hinter den Kulissen die Maskenbildnerin Nadja vor Eifersucht. Denn der Schauspieler, der den Prinzen darstellt, ist ihr Geliebter. Ihr missfällt, dass dieser sich mit Diana, die das Aschenbrödel spielt, zum Textlernen trifft und – auf der Bühne zumindest – sich in sie verliebt. Realität und Spiel vermischen sich, als Nadja nicht nur bei der Generalprobe in die Bühnenhandlung eingreift, sondern auch bei der Premiere. Am Ende finden sich alle Paare aus dem realen Leben: Nadja macht Prinz-Carl-Darsteller Paul bei der Premiere auf der Bühne einen Heiratsantrag und Regisseur Niko landet bei der Journalistin Karla.

Kein passender Schuh

Nur das Aschenbrödel geht leer aus. Denn in all dem Chaos verwechselten die Darsteller den Ball- mit einem Turnschuh. Dieser passte Aschenbrödel bei der Anprobe nicht, weshalb sie den Prinz nicht ehelichen konnte. Aber da sprang unverhofft die Maskenbildnerin ein und machte das Happy-End perfekt.

Kurzweilig und unterhaltsam war das rund zweistündige Stück, das die jugendlichen Darsteller selbst verfasst hatten. Die Schauspieler agierten überzeugend in Bewegung und Sprache. Sie betonten akzentuiert ihren Text, ohne gekünstelt zu wirken, und stellten Emotionen überzeugend dar. Das Chaos, das sie nach der Handlung im Drehbuch veranstalten mussten, übertrug sich nicht auf ihr Spiel. Die Darsteller wirkten stets souverän und sicher und brachten die Charaktere äußerst überzeugend auf die Bühne.

Das Publikum lachte nicht nur viel an diesem Abend. Es spendete auch immer wieder Szenenapplaus. Als der nicht vorhandene Vorhang gefallen war, bedankte sich Sandra Röckel, Vorsitzende der Kolpingsfamilie Buchen, bei den Jugendlichen für ihre grandiose Leistung. Auch Christof Kieser und Daniela Allin erhielten kleine Geschenke.

Mitwirkende: Schauspieler: David Rödel, Maren Heller, Franziska Früh, Lea Genzwürker, Emma Dörzenbach, Jonas Götz, Paula Karlin, Justin Michel, David Wawatschek, Tobias Kaas, Isabel Allin, Lisa Schneider, Paula Karlin, Amelie Walter, Rafael Kaas, Johanna Parth, Natalie Allin. Spielleitung: Daniela Allin, Christof Kieser. Technik: Markus Rathke, Julian Pföhler.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020