Eine interessante Zeitreise

Hainstadt.Zur ersten Seniorenbegegnung im neuen Jahr wollte das Hainstädter Team einen besonderen „heimatlichen Akzent“ setzen und konnte so mit zahlreichen Teilnehmenden Ewald Gramlich von Hainstädter Heimatverein begrüßen, der aus seinen mittlerweile über 25 000 gesammelten Bildern einen bebilderten Vortrag für die Senioren mitgebracht hatte. Mit einem Text zur Heimat und mit einem Bewegungslied wurde das neue Jahr eingeläutet und mit anschließendem Kaffee, Kuchen und Begegnung.

Form der Begegnung

„Erinnerung ist eine Form der Begegnung“ mit diesem Leitgedanken von dem libanesisch-amerikanischen Philosophen, Dichter und Maler Kahlil Gibran begann E. Gramlich und mit einem Bild vom abendlichen Hainstadt. Dann folgte eine Bilderreihe vom alten und neuen Hainstadt in der Gegenüberstellung.

Die Senioren begaben auf eine Reise von den 1950er Jahren bis heute und staunten über die so sichtbaren Entwicklungen von Häusern, Türen, Firmen, Ortsteilen, der St. Magnus-Kirche mit ihrer Glocke, von der Pfarrscheune und von der Marienstatue am Bild.

Eine dem Heimatverein zur Verfügung gestellte Hainstädter Postkarte von ungefähr 1930 fand viel Aufmerksamkeit und Gramlich bat darum ähnliche „Schätze“ dem Heimatverein zu überlassen. Konrad Balles, der kürzlich 80 Jahre wurde, freute sich über Bilder von seiner Werkstatt. Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrages zeigte einige von den 35 mit viel Aufwand renovierten Hainstädter Bildstöcken und Wegkreuze und die St. Anna-Kapelle.

Das Hainstädter Team bedankte sich bei Gramlich für die außergewöhnliche Begegnung mit Hainstadt, die viele Erinnerungen und Gespräche auslöste und lud für die nächste Seniorenbegegnung ein.

„Heescht Helau !!!“ unter diesem Motto sind die Senioren, Freunde und Gäste zu der Fastnachtsveranstaltung am Donnerstag, 13. Februar, willkommen. Die Vorbereitungsgruppe stellt ein vielfältiges, buntes Überraschungsprogramm zusammen. Zugesagt hat auch der Hainstädter Kindergarten, deren Kinder den Saal wieder in fröhliche Bewegung bringen wird. Beginn ist um 14.11 Uhr in der Pfarrscheune.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020