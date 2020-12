Eine Deutsche aus Kasachstan

Buchen.Deutschland schmeck nach Schokolade, Haselnusscreme und Wiener Würstchen. Ich bin neun und könnte mich nur von diesen Köstlichkeiten ernähren. Wir wohnen seit einigen Tagen in einer Art Hotel. Meine beiden Geschwister, meine Eltern und ich in einem Zimmer. In dem Gebäude wohnen nur Familien wie wir. Sie kommen aus Kasachstan, Russland, Polen oder Rumänien. Es ist Herbst 1992 und Deutschland

...