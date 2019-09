Eine Art „Kindergeburtstag“ für Erwachsene

Buchen.Die Freiwillige Feuerwehr Buchen veranstaltet am 28. und 29. September ihre Geburtstagsfeier der Feuerwache. Auch wenn die Feuerwache in Buchen nach nunmehr 25 Jahren schon dem Kindesalter entwachsen ist, will die Feuerwehr einen richtigen „Kindergeburtstag“ mit einem Gaudi-Turnier am Samstag und einem Bayrischen Frühstück am Sonntag feiern.

Ab 1991 wurde die Feuerwache in der St.-Rochus-Straße in Buchen komplett saniert und erweitert. Die Einweihung fand im Herbst 1994 statt. Stetige Weiterentwicklung und kleinere Umbaumaßnahmen haben dafür gesorgt, dass die Buchener Feuerwache auch heute noch den Anforderungen gewachsen ist.

Die Feuerwehr Buchen heißt alle willkommen, den halbrunden Geburtstag mitzufeiern. Am Samstag, 28. September, findet ab 16 Uhr ein Gaudi-Turnier für Mann- oder Frauschaften mit jeweils fünf Teilnehmern statt. Sechs Spiele aus den Bereichen Kreativität, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Aufmerksamkeit und Wissen fordern die Teilnehmer heraus. Fünf Männer oder Frauen spielen gemeinsam um den Sieg und die Hauptpreise. Mitmachen können Firmenmannschaften, Behördenmannschaften, Sportmannschaften, Feuerwehren, Freunde/Bekannte, grundsätzlich jeder. Bei den Spielen gewinnt das Team, das in allen Bereichen die Nase vorne hat. Feuerwehrwissen oder -können bringt bei den Spielen keine Vorteile. Wie genau die Spiele aussehen, wird vorab nicht verraten.

Am Sonntag, 29. September, serviert die Feuerwehr von 9.30 bis 14.30 Uhr ein Bayrisches Frühstück mit Leberkäs und Weißwürsten. Für Kinder gibt es einen Spiele-Parcours der Jugendfeuerwehr und für alle Interessierten eine Foto-Ausstellung aus der Umbauzeit der Feuerwache und den Folgejahren. Um 10 Uhr finden parallel im Florianssaal die Ehrungen für 15, 25 und 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst statt.

