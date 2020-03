Einbruch in Einfamilienhaus

Buchen.Unbekannte verschafften sich am Mittwoch zwischen 19.30 und 21 Uhr über eine Terrassentüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Großen Roth“ in Buchen. Im Gebäudeinnern betraten sie mehrere Räume und durchsuchten diese. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Entwendet wurde offenbar nichts. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer am Mittwochabend, insbesondere im Bereich Am Großen Roth / Dr.-Konrad-Adenauer-Straße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, sollte sich unter Telefon 06281/ 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020