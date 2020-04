Einbruch gescheitert

Buchen.Eine 65-Jährige aus Buchen ist am Wochenende nur knapp einem Einbruch in ihr Zuhause entgangen. Die Frau war von Sonntagmorgen bis Montagabend nicht in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Obergasse. Als sie am Montag gegen 18 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie Einbruchspuren an ihrer Wohnungstür. In ihrer Abwesenheit hatten Unbekannte versucht, die Türe aufzubrechen, scheiterten jedoch am Schließmechanismus. Durch die Aufbruchsversuche entstand am Türrahmen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die in der Obergasse verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese sollen sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020