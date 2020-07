Einbrecher scheitern

Obrigheim.Unbekannte versuchten über das Wochenende in Obrigheim in ein Schulgebäude einzusteigen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 6 Uhr, machten sich die Täter an einem Fenster der Realschule in der Schubertstraße zu schaffen und wollten so wohl in das dahinterliegende Hausmeisterbüro gelangen. Nachdem es den Einbrechern nicht gelungen war das Fenster aufzuhebeln, versuchten sie die Scheibe mit einem Stein einzuwerfen. Auch dieser Ansatz war nicht von Erfolg gekrönt, so dass die Täter schließlich von ihrem Vorhaben abließen und das Weite suchten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1000 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 06262/9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.07.2020