Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Buchen.Einen Einbrecher nahmen Polizeibeamte am 28. August in Buchen fest. Der 26-jährige Tatverdächtige drang nach Angaben der Staatsanwaltschaft gegen 23.45 Uhr in ein Geschäft in der Hettinger Straße ein. Hier konnten die alarmierten Einsatzkräfte den Mann im Inneren der Geschäftsräume antreffen und festnehmen. Weitere Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurde der 26-Jährige am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Der Haftbefehl wegen des Einbruchs wurde erlassen und in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.09.2020