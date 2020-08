Einblick in Arbeitsweise und Bildervorrat

Besucher können ab Sonntag im Kaminzimmer des Steinernen Baus wieder einen Einblick in die Arbeitsweise und den Bildervorrat von Wilhelm Emelé nehmen.

Buchen. Der Beginn des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 jährt sich zum 150. Mal. Der Krieg endete mit einer vernichtenden Niederlage der Franzosen – Kaiser Napoleon III. wurde mitsamt seiner Armee in der Stadt Sedan in den Ardennen eingeschlossen und gefangen genommen. Und er markierte gleichzeitig die Geburt des Deutschen Reiches unter Kaiser Wilhelm I. Der Krieg 70/71 hätte eigentlich ein preußisch-französischer Krieg sein können. Aber durch den – verlustreichen – Einsatz der Armeen der süddeutschen Staaten wurde er zum gesamtdeutschen Ereignis.

Beteiligt war auch das Großherzogtum Baden, dessen Armee im Gefecht von Nuits-Saint-Georges (zwischen Beaune und Dijon in Burgund) am 18. Dezember 1870 zwei französische Brigaden besiegte. Das Gefecht von Nuits hatte für Baden einen ähnlichen Stellenwert, wie Sedan für das gesamte Reich, er wurde zum Gedenktag im Land. Der aus Buchen stammende Schlachtenmaler Wilhelm Emelé machte das Gefecht zur Vorlage für zwei monumentale Gemälde. Eines davon mit dem Titel „Vormarsch der Badischen Grenadierbrigade im Gefecht bei Nuits am 18. Dezember 1870“, im Besitz der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, hängt seit Jahren als Dauerleihgabe an das Bezirksmuseum im Kaminzimmer des Steinernen Baues.

Restaurierungsarbeiten

Allerdings war die Emelé-Ausstellung längere Zeit wegen Restaurierungsarbeiten nicht für Besucher zugänglich. Nun hat der Kurator der Gemäldesammlung. Dieter Steigleder, um das 3 mal 1,60 Meter große Bild an der Stirnwand des Kaminzimmers herum zahlreiche Vorstudien zu dem monumentalen Werk an den angrenzenden Wänden gehängt, so dass die Besucher ab Sonntag wieder einen Einblick in die Arbeitsweise und den Bildervorrat von Wilhelm Emelé nehmen können.

Das Gemälde entstand 1874 im Auftrag des Großherzogs Friedrich I. von Baden. Sein Bruder, Prinz Wilhelm, war als Brigadekommandeur beim Vormarsch der badischen Truppen verwundet worden. Er übergab das Kommando vor dem Gefecht an Oberst von Renz. Diese Szene, die Übergabe der Kommandogewalt, bildet, ein wenig nach links aus der Bildmitte gerückt, das zentrale Thema des Schlachtenbildes. Die zentralen Bildaussagen bilden aber die Toten und Verwundeten sowie die vorwärts marschierenden badischen Grenadiere im Vordergrund.

Emelé hat natürlich die Offiziere und Prinz Wilhelm in militärischen Posen porträtiert. Er verlieh aber auch den einfachen Soldaten ein Gesicht und zeigte, wie ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes quasi mitten im Schlachtgetümmel Verwundete versorgte – Baden war als eines der ersten Länder der Genfer Internationalen Konvention vom Roten Kreuz beigetreten.

Emelé hatte für diese Schlachtszenen nach dem Krieg Ateliersitzungen vereinbart und Porträtfotografien verwendet. Zahlreiche dieser Zeichnungen und Ölskizzen sind im Besitz des Bezirksmuseums und werden nun zusammen mit dem eigentlichen Gemälde gezeigt.

Weitere Skizzen

Ergänzt wird die Ausstellung um weitere militärische Skizzen, meist mit Deckweiß gehöhte Zeichnungen, aber auch einige Ölskizzen auf Papier: Soldaten des Dreißigjährigen Krieges oder der Kabinettskriege des 18. Jahrhunderts. Alle diese Vorarbeiten zeigen Emelé als akribischen Sammler von militärischen Posen, aber auch auf Exaktheit bedachten Kenner von Uniformen und Militärausrüstung.

Wilhelm Emelé war 1830 als achtes Kind des „Riesen“-Wirtes Franz Joseph Bernhard Emelé in Buchen geboren worden. Er besuchte nach dem frühen Tod des Vaters die „hinterländische hohe Schule in Tauberbischofsheim“, nämlich das von Franziskanern geleitete Gymnasium mit Internat. Nach weiteren Stationen in Mannheim und Abitur in Wertheim ging er als Soldat zum Leibinfanterieregiment nach Karlsruhe. Eine Karriere als Offizier zerschlug sich allerdings; Emelé ging an die Akademie in München, ohne auch dort groß zu reüssieren. Erst als 1852 die Skizze für ein Schlachtengemälde für den Fürsten von Fürstenberg wohlwollend aufgenommen wurde, erkannte Emelé die Schlachtenmalerei als zukünftiges Betätigungsfeld. Nach weiteren Studien wurde er zum gut bezahlten Maler, der vor allem die Kriegstaten der Offiziere aus dem hohen Adel festhielt. Seine Schaffenskraft erlahmte erst, nachdem er 1882 das linke Auge verloren hatte. Zudem trat das Genre der Schlachtenmalerei allmählich in den Hintergrund. Nach zahlreichen Umzügen im Laufe seines Lebens wählte Emelé Freiburg zu seinem Alterssitz. Dort starb er im Oktober 1905.

Die Emelé-Ausstellung im Kaminzimmer des Bezirksmuseums ist zu den Öffnungszeiten (sonntags 14 bis 17 Uhr) und nach telefonischer Vereinbarung (06281/8898) zu besichtigen. Im nebenan gelegenen Erkerzimmer wird gleichzeitig eine Retrospektive auf das Werk von Gertrude Reum gezeigt. Str

