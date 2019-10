Ein tierisches Mitmachtheater

Das Theater Sturmvogel gastiert am Freitag, 18. Oktober, in der Stadtbücherei Buchen. © Theater Sturmvogel

Buchen.Das Theater Sturmvogel zeigt mit „Mein Freund Charlie“ am Freitag, 18. Oktober, ab 15 Uhr in der Stadtbücherei sein tierisches Mitmachtheater zu den Themen Phantasie, Freundschaft und Tiere für Kinder ab vier Jahren. Das Stück wurde mit der Silbermedaille der Kindertheaterwoche 2017 Rechberghausen ausgezeichnet. Ganz besonders in diesem Stück ist der Einsatz des Schulhundes Charlie, der Hund der beiden Schauspieler. Er hat eine kleine, aber entscheidende Rolle.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.10.2019