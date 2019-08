Ein rundum gelungener Tag

Hettingen.Im Rahmen des Ferienprogramms führte der Schützenverein Hettingen am vergangenen Samstag auf seinem Vereinsgelände wieder ein Schnupperschießen für Kinder und Jugendliche durch, welches in diesem Jahr auf sehr gute Resonanz stieß. Die Teilnehmer und auch deren Eltern konnten hierbei ihr Geschick mit dem Luftgewehr, dem Bogen sowie an einer Mohrenkopfschleuder auf die Probe stellen. Der kurzweilige Wettbewerb wurde von den Kindern mit großem Eifer und sichtlicher Freude absolviert. Im Anschluss an die sportliche Herausforderung gab es dann noch eine Stärkung in Form von Würstchen und Pommes, bevor man zur Siegerehrung kam, bei der letztendlich alle Teilnehmer als Gewinner eines rundum gelungenen Tages hervorgingen. Bild: Schützenverein

