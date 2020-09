Ein neuer Todesfall im Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Gesundheitsamt erhielt am Mittwoch Kenntnis über einen weiteren Todesfall im Landkreis mit einer Coronavirusinfektion. So starb ein 52-jähriger Mann in einer Klinik außerhalb des Landkreises. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nun bei 23. Außerdem kamen zwei neue Infektionen hinzu. Nach Angaben von Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes, handelt es sich um keine Reiserückkehrer.

