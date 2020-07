Ein neuer Fall bestätigt

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch eine neue Corona-Infektion bestätigt. Die Zahl der Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis ist damit auf 459 gestiegen. Derzeit sind 16 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Im Main-Tauberkreis ist die Zahl der Infektionen im Vergleich zum Dienstag um sechs Fälle auf insgesamt 464 gestiegen. 410 Personen sind zwischenzeitlich genesen. Ein mehr als 60 Jahre alter Mann ist an den Folgen der Erkrankung beziehungsweise in Verbindung mit dem Virus gestorben. rs

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.07.2020