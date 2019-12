Ein musikalisches Geschenk dargeboten

Der Musikverein Rinschheim setzte mit einem beeindruckenden Konzert in der Pfarrkirche St. Hippolyt und Kassian seinen würdigen Abschluss für das Jahr 2019.

Rischheim. Die Musiker servierten den zahlreichen Konzertbesuchern unter der Leitung von Werner Hollerbach ein vorweihnachtliches musikalisches Geschenk und begeisterten ihre Zuhörer mit einer Klangfülle und stellten hierbei eindrucksvoll ihr hohes Leistungsvermögen unter Beweis, was die Konzertbesucher auch mit ihrem steten Beifall bekundeten. So wussten die sieben Zöglinge der Jugendgruppe zu überzeugen, die unter der Regie von Werner Hollerbach die Adventseinstimmung mit den Liedern „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ und „Oh Heiland, reiß die Himmel auf“ sowie einem Weihnachtsgedicht, den Konzertabend eröffneten.

Die Vorsitzende Regina Link zeigte sich bei der Begrüßung erfreut darüber, dass so viele Besucher den Weg in die kürzlich renovierte Kirche gefunden haben, um sich durch die Musik auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. Die Vorsitzende richtete ihren Dank an die Ausbilder Werner Hollerbach, Matthias Hollerbach, Lena Frank und Rebecca Link für die erfolgreichen Bemühungen um den Nachwuchs des Orchesters. Man sei sehr stolz darauf, die Ausbildung vereinsintern durchführen zu können. Mit den beiden weiteren musikalischen Beiträgen „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ und „Jingle Bells“ demonstrierten die sechs Mädchen und ein Junge, dass das Bestreben auf eine gute Ausbildung bei ihnen gute Früchte trägt.

Durch das unterhaltsame und ansprechende Programm, das sodann die Seniorenkapelle bestritt, führte mit seinen treffenden Erläuterungen der aktive Musiker Ingo Gremminger. Mit der festlichen Eröffnungsmusik „Zwei Krönungsintraden“ von Jiri Ignac Linek, gefolgt von den Stücken „Arioso“ von Johann Sebastian Bach, „Any Dream will do“ von Andrew Lloyd Webber und „I do it for you“ von Bryan Adams präsentierte sich die Seniorenkapelle in einer sehr guten Form und füllte die Kirche mit einem großartigen Klangvolumen. Ehrungen langjähriger verdienter Mitglieder wurden durch die zweite Vorsitzende Ilona Rothengaß seitens des Musikvereins Rinschheim als auch vom Präsidenten des Blasmusikverbandes seitens des Bunds Deutscher Blasmusikverbände (BDB) Herbert Münkel in das Konzert eingebunden und durchgeführt.

25 Jahre Dirigent

So konnten für 50 Jahre aktive Tätigkeit August Eisenhauer und Werner Hollerbach; für 40 Jahre Klaus Ballweg, Thomas Frank, Michaela Geier, Isolde Hammerl, Stefan Heinnickel und Regina Link und für zehn Jahre Christine Arndt mit Ehrennadeln ausgezeichnet werden. Werner Hollerbach erhielt für seine 25 jährige Zeit als Dirigent die Silberne Verdienstnadel des BDB.

Für ihre Treue zum Verein, wurden den ehemaligen Musikern und heute fördernden Mitgliedern Gilbert Schachner für 50 Jahre, Manfred Blank und Birgit Kaiser für 40 Jahre eine Urkunde überreicht. Nach den Ehrungen eröffnete die Seniorenkapelle mit „The Sound of Silence“ von Paul Simon den zweiten Teil des Konzerts. Gefolgt von dem Pop-Stück „A Thousand Years“ von Christina Perri und David Hodges wurden die Klänge mit „Oh Happy Day” von P. Doddridge und E.F. Rimbault und „Cinderella’s Dance – Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von Karel Svoboda weihnachtlicher. Mit „Friede den Menschen auf Erden“ einem Weihnachtspotpourri mit bekannten und beliebten Weihnachtsliedern stimmten die Zuhörer mit „O Du Fröhliche“ auf das kommende Fest ein.

Nach den Grußworten von Ortsvorsteher Bernhard Bechtold, bedanke sich Regina Link zum Abschluss bei allen aktiven Musikern und Mitwirkenden für das gelungene Konzert. Zum Gedenken an den kürzlich verstorbenen aktiven Musiker Ralf Stauch wurde nach dem Abschluss des Konzerts „Ich hatt‘ einen Kameraden“ gespielt. mri

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019