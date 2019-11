„Ein Meer ohne Insel für mich und meine Familie“

Berlin.Dietmar Riemann flüchtete mit seiner Familie auf legalem Wege aus der DDR, kurz vor dem Mauerfall. Für die Reise in den Westen mussten die Riemanns alles aufgeben und einen steinigen, gefährlichen Weg gehen, der sich über mehrere Jahre hinzog. Diese zeigen auch die folgenden Einträge aus dem Tagebuch „Laufzettel“, welches Dietmar Riemann in seiner DDR-Zeit führte:

3. Januar 1986: „In der vergangenen Silvesternacht ist unser Entschluss zur letzten Reife gelangt: Wir wollen gehen! Es wird ein langer und schwerer Weg in eine ungewisse Zukunft werden. Ich will mir nichts vormachen. Wir werden unser schönes Haus und Grundstück verlieren. Wahrscheinlich werden wir nie wieder ein eigenes Heim besitzen, noch dazu in einer so wunderbaren Umgebung. Wir müssen auch damit rechnen, dass wir so manches Erbstück einbüßen. Alte Möbel, Teppiche, Bilder, Porzellan, Bücher, Schmuck oder andere uns liebe Gegenstände von teilweise großem ideellem Wert können wir vielleicht nicht mitnehmen. Und was wird aus meinem Fotoarchiv werden?

Natürlich verlieren wir auch unsere exponierte gesellschaftliche Stellung. Wir werden in unserem neuen Umfeld, also „Drüben“, auf der sozialen Leiter weit nach unten fallen. Ich werde nicht mehr als freiberuflicher Fotograf arbeiten können und ausschließlich Fotos für schöne Bildbände machen.

Zehn Jahre habe ich gebraucht, um das zu werden, was ich hier am Ende meiner „fotografischen Laufbahn“ geworden bin. Ich habe mein Handwerk von der Pike auf gelernt, verschiedene Jobs innerhalb des Berufes ausgeübt, mich zum Meister qualifiziert und danach ein Hochschulstudium absolviert. Ein paar Jahre später bin ich als Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR aufgenommen worden. Ich habe sogar ein Buch nach meinem eigenem Anliegen veröffentlichen können. Es steht jedenfalls kurz vor seiner Auslieferung in die Buchhandlungen der DDR. Ich meine meinen Behindertenbildband „Was für eine Insel in was für einem Meer“. Zu den Fotografien dieses Bandes hat einer der bedeutendsten Schriftsteller der DDR, der 1984 verstorbene Franz Fühmann, den Text geschrieben.

Trotzdem glaube ich, dass ich in einem Meer ohne Insel für mich und meine Familie treibe. Ich sehe keine sinnvolle Zukunft, vor allem nicht für unsere erst siebenjährige Tochter Hella. Soll ich im Alter von erst 36 Jahren nur ohnmächtig warten auf vielleicht irgendwann einmal mögliche politische Umbrüche in diesem Staat? Ich weiß doch nur zu gut, wie äußerst unwahrscheinlich solche Veränderungen in unserer zementierten sozialistischen Gesellschaft sind. Ich möchte Paris, London, Wien, Rom und Venedig, aber vielleicht auch das fernere Madrid oder Athen, auf jeden Fall das freie westliche Europa, wenigstens ein wenig von Europa, sehen und erleben dürfen. Alle meine Sinne möchte ich hineintauchen in diese uns absolut und auf ewig verschlossene Welt.“

7. Januar 1986: „Einem netten, jungen Kollegen habe ich heute Abend meine gesamten gesammelten, westlichen Fotofachzeitschriften geschenkt. Der Mann war völlig irritiert. Er meinte, dass man doch in solche uns im Allgemeinen unzugänglichen Publikationen auch später noch des Öfteren hinein sehe und sie deshalb wie wertvolle Bücher hüte. So etwas verschenke man eigentlich nicht.

Ich bekomme immer mehr Angst vor einem eventuellen Abhören unseres Arbeitszimmers übers Telefon, ich meine bei aufgelegtem Hörer. Das Telefonieren selbst wird sowieso überwacht. Darüber ist man sich in unseren Kreisen im Klaren. Vor ein paar Tagen hat mir ein Rundfunkmechaniker erklärt, dass auch das Hineinhören in den Raum per Telefon technisch relativ einfach möglich sei. Nach der Abgabe unseres Ausreiseantrages kann ich mir das natürlich gut vorstellen. Wir bereden ab jetzt gefährliche Sachverhalte nicht mehr im Arbeitszimmer oder ich ziehe den Stecker aus der Telefondose.“ [...]

11. Januar 1986: „Mein Tagebuch verstecke ich in einer großen, alten, hölzernen Atelierkamera, die als Schmuckstück in unserem Arbeitszimmer steht. Wenn ich das Buch am Abend aus dem Balgen des Kamerakörpers herausnehme, oder es nach meinen Einträgen wieder hineintue, lösche ich vorsorglich das Licht aus. Wir haben nämlich keine Gardinen und Vorhänge im Arbeitszimmer, weil man einen so schönen Ausblick in den großen Garten hat. Aber am Ende unseres Grundstücks, gleich hinter dem Zaun, genau gegenüber dem breiten Fenster des Arbeitszimmers, steht das Haus eines höheren SED-Funktionärs.“ [...]

6. Juni 1987: „Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. Ich bin noch immer sehr aufgeregt. Wir haben gerade einen Koffer mit persönlichen Unterlagen, Negativen, Bildern, Tagebüchern und mit anderer Habe zu Ö.s gebracht, denn Philipp Mo. kommt am späten Nachmittag nach Rahnsdorf.

Er wird das illegale Behältnis nach Westberlin mitnehmen, damit „Ephraim“ es abholen kann. Ich habe „Ephraim“ deshalb vor wenigen Minuten angerufen. Er hat schnell begriffen. Nun ist nur noch einmal ein grenzüberschreitender Schmuggelkoffer durch den „Eisernen Vorhang“ nötig. Es wird noch einmal ein Behältnis mit Negativen, Tagebüchern und anderen persönlichen Unterlagen sein, mit den Dingen, die vorerst noch hierbleiben müssen. Es wird auch das Material über den Stahnsdorfer Friedhof enthalten. Trotz der 100 D-Mark, die uns jedes Gepäckstück kostet, und das ist für uns wahrlich viel Geld, bin ich überaus glücklich, eine solche Möglichkeit zu haben. Die Arbeit am Stahnsdorfer Friedhofsbuch wäre ohne diese Hilfe ausgeschlossen, weil sinnlos, und mein Tagebuch brauchte ich auch nicht zu führen. Oder ich müsste es auf unbestimmte Zeit gut versteckt zurücklassen.

Wenn ich doch nur wüsste, wann wir endlich gehen dürfen. Unser Zuhause ist nur noch ein unschönes und bedrückendes Provisorium.

Aufträge bekommen wir auch nicht mehr. Es tut mir weh, vom Ersparten leben zu müssen. Lieber würde ich unser Geld zum derzeitigen Wahnsinnskurs von 1:6 umtauschen. Da bliebe wenigstens noch etwas übrig. Renate hat uns vor einigen Tagen am Telefon verschlüsselt zu verstehen gegeben, dass laut Mitteilung von „Onkel Hans“ alle Verhandlungen zwischen „Osten“ und „Westen“ über uns abgeschlossen sind. Wir dürfen auf alle Fälle gehen. Nur der Zeitpunkt unserer Ausreise steht noch nicht fest, sagt „Onkel Hans“. Das heißt im Klartext: Es liegt jetzt „nur noch“ bei den „abwickelnden Behörden“ der DDR, wann sie uns ziehen lassen werden. Wenn ich mir überlege, dass andere Menschen über unsere Köpfe hinweg willkürlich über unser Schicksal verhandeln und entscheiden, kommt ein Gefühl von Wut und Ohnmacht in mir auf. Dabei müssen wir auch noch froh sein, dass wir privilegiert sind und hier heraus verhandelt werden.“ [...]

