Ein Markt der örtlichen Berufsmöglichkeiten

Hettingen.Unter dem Motto „Markt der örtlichen Berufsmöglichkeiten“ veranstaltet die Baulandschule Hettingen eine Infoveranstaltung zu der neben Schülern auch die Eltern der fünften bis neunten Klassen willkommen sind.

Wie Rektor Köpfle ausführte, ist es nach wie vor ein elementarer Bestandteil der Baulandschule die noch als Werkrealschule ausgewiesen ist, den jungen Menschen Tor und Tür zu öffnen, um für jeden Einzelnen Schüler den geeigneten Beruf zu erkunden. So hat Rektor Köpfle die heimischen Handwerksbetriebe angeschrieben, um sich bei diesem Forum zu präsentieren. Erfreulicher Weise haben 13 Firmen ihr Erscheinen zugesagt und bieten somit ein breitgefächertes Angebot der verschiedensten Berufszweige. Die Klassen bereiteten sich anderseits schon in einer Projektwoche mit ihren Klassenlehrern auf diese Veranstaltung vor und werden auch noch eine Nachanalyse machen. Die Veranstaltung, die in den Räumen der Baulandschule stattfindet, wird durch Rektor Köpfle am Freitag um 17 Uhr eröffnet. Ein Vortrag von Wolfdieter Hieke, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma aus Buchen, die Bildungspartnerbetrieb der Baulandschule ist, schließt sich an. Schüler, Eltern und alle, die gekommen sind, können dann zwanglos mit den Vertretern der einzelnen Firmen ins Gespräch kommen. Zu dieser Veranstaltung heißen nicht nur der Rektor und die Lehrerschaft willkommen, sondern auch der Elternbeirat der Baulandschule. In den kürzlich stattgefundenen Elternversammlungen wurde Michael Frank erneut zum Vorsitzenden und Otto Kern zum Stellvertreter, sowie Monika Hauk als drittes Mitglied in die Schulkonferenz gewählt. An der Baulandschule unterrichten in diesem Schuljahr 20 Lehrer und die Leseschule sowie die Sprachförderung läuft gut. Rektor Köpfle informierte noch, dass in den Sommerferien die komplette Elektroinstallation erneuert wurde und sich jetzt in jedem Klassenzimmer mehrere Internetanschlüsse befinden, so dass der nächste Schritt die multimediale Ausstattung der Räume ansteht.

