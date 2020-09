Ein Birnbaum für das Mehrgenerationenhaus und für die Umwelt

Buchen.Im Garten des Mehrgenerationenhauses in der Hollergasse wird man schon im nächsten Jahr Birnen ernten können: Der Katholische Frauenbund pflanzt in Absprache mit der Stadt Buchen am Montag, 28. September, um 18 Uhr einen Birnbaum im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „für mich. für dich. fürs Klima“ des KDFB.

Diese ist Teil der „Ökumenischen Schöpfungszeit“ der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, die jährlich vom 1. September bis 4. Oktober stattfindet.

Gedanken über Welt von morgen

Weitere Aktionen in Buchen sind eine Livestream-Andacht unter dem Thema „Baum“ und eine gerade angelaufene Unterschriftenaktion für Tempo 130 auf den Autobahnen, die noch bis 31. Dezember durchgeführt wird. Der Buchener Frauenbund ist damit einer von zwei Zweigvereinen in der Erzdiözese, die sich an der Aktionswoche vom 24. September bis 4. Oktober beteiligen. Der KDFB will damit darauf aufmerksam machen, dass Klimawandel und Klimaschutz ernste Anliegen sind.

Gleichzeitig soll deutlich werden, dass Klimaschutz in der Gemeinschaft auch Spaß macht. Und nicht zuletzt will die Aktionswoche dazu anregen, sich Gedanken über die Welt von morgen zu machen, und wie die Gestaltung der Zukunft aussehen soll.

An der Baumpflanzaktion am Montag werden ein Vertreter der Stadt, Dekan Johannes Balbach sowie vom Mehrgenerationenhaus Koordinatorin Ingrid Scheuerer und Helga Schwab-Dörzenbach teilnehmen.

Die Öffentlichkeit ist dazu ausdrücklich – unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen – willkommen. Am Dienstag, 29. September, um 19.30 Uhr findet die Livestream-Andacht statt, die mit meditativen Texten, Bildern und Liedern gestaltet wird. Sie kann über die Internet-Adresse www.buchen-gemeinsam.de aufgerufen werden.

Unterschriften für Tempo 130

Ein wesentlicher Bestandteil der Aktion geht über die Woche hinaus und dauert bis zum 31. Dezember: die Unterschriftenaktion „fürs Klima: Tempo 130 auf Autobahnen“. Damit will der KDFB eine Entscheidung für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen in Bewegung bringen.

Bereits 2008 forderte der Frauenbund das Tempolimit 130 und bekräftigte diesen Beschluss bei der Bundesdelegiertenversammlung 2019.

Weitere Anregungen für den Klimaschutz sind nicht an besondere Aktionen gebunden: So ruft der Frauenbund nicht nur seine Mitglieder dazu auf, in der Aktionswoche pro Spaziergang drei Teile von liegengelassenem Müll mit nach Hause zu nehmen und zu entsorgen, sowie weniger Auto und dafür mehr Fahrrad zu fahren.

Eine Fahrradaktion zu diesem Thema in größerem Umfang mit einer Dokumentation der eingesparten Autokilometer und Start mit einer Fahrradtour will der Frauenbund im kommenden Frühjahr anbieten.

Der Buchener Frauenbund hat schon seit Beginn der Corona-Pandemie versucht, im Rahmen der Schutzbestimmungen besondere Angebote für Mitglieder und Außenstehende zu entwickeln.

So beteiligte man sich mit einer Livestream- WEG-Andacht an den neuen Gottesdienstformen der Seelsorgeeinheit. An Fronleichnam und am Tag der Rochusprozession öffneten die Frauen die Abt-Bessel-Kapelle beziehungsweise die Kreuzkapelle für die Bürger.

Das große Interesse zeigte, dass sie damit einen Nerv getroffen hatten. Zum neunten Mal wurde die Frühaufsteher-Frühstückstour (diesmal mit Rucksackfrühstück und rund um Buchen) durchgeführt.

Pilgerwandern fortgesetzt

Auch das Pilgerwandern auf dem Jakobsweg wurde fortgesetzt. Ursprünglich hatte die Initiatorin Brigitte Röckel drei mehrtägige Wandertouren von München nach Bregenz geplant.

Die dritte Etappe musste in diesem Jahr wegen der Corona-Einschränkungen verändert werden. Die zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer quartierten sich im Kloster Schöntal ein und wanderten von dort aus auf Etappen des Jakobsweges.

