Ein Beitrag zu gelebter Freundschaft

Buchen.„Bonjour“ und „Bienvenue“ hieß es am Mittwoch im Alten Rathaus: Am Vormittag wurden die im Rahmen ihres Schüleraustauschs mit dem Burghardt-Gymnasium derzeit in Buchen weilenden Jugendlichen des Collège Notre-Dame d’Espérance aus dem französischen Saint-Étienne empfangen.

Kaum hatte Beigeordneter Benjamin Laber die Gruppe begrüßt, präsentierte er in Bildern die ob ihrer schmucken Altstadt und zahlreicher Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung geschätzte Stadt Buchen, die mit ihrem Wartturm über ein prägendes, weithin sichtbares Wahrzeichen verfügt. „Schüleraustauschprogramme wie dieses tragen zu gelebter Freundschaft bei, zumal wir alle Europäer in einem vereinten Europa sind“, stellte Laber fest und dankte neben den begleitenden Lehrkräften Elisabeth Padzdzior und Isabelle Mathonat von französischer Seite auch Katharina Kleiser und Joachim Hörr sowie Oberstudiendirektor Jochen Schwab vom BGB, ehe er zum zweiten Frühstück einlud.

Zu jedem Schüleraustausch gehört neben dem Empfang im Alten Rathaus aber auch ein ansprechendes Rahmenprogramm. In diesem Falle umfasste es unter anderem den Besuch in der Eberstadter Tropfsteinhöhle, Ausflüge nach Heidelberg und Heilbronn sowie die launige „Stadtrallye“ durch Buchen. ad

