Ein begeisterter Musiker

Eberstadt.Auf ein langes Leben mit vielen Eindrücken blickt Rudolf Häfner aus Eberstadt zurück. Am Sonntag feiert der rüstige Senior bei recht zufriedenstellender Gesundheit seinen 90. Geburtstag.

Eng mit seiner Vita verbunden ist sein Heimatdorf: In Eberstadt wurde er am 13. Dezember 1930 geboren, wuchs mit seinem im vergangenen Jahr gestorbenen Zwillingsbruder Reinhold sowie seinem jüngeren Bruder Manfred auf und besuchte vor Ort die Schule.

Danach arbeitete der Jubilar in der elterlichen Landwirtschaft mit – eine Zeit, an die er noch heute lebhafte Erinnerungen hat: „Einige Jahre lang habe ich mir mit der Schafschur gutes Geld nebenher verdient“, erklärt er heute.

Ein glücklicher Zufall

Zu seiner eigentlichen beruflichen Heimat – der damaligen Deutschen Bundespost – kam er durch einen glücklichen Zufall: Der begeisterte Musikfreund, der über 25 Jahre hinweg als Vorsitzender die Geschicke der Musikkapelle Eberstadt leitete und große Freude an seinem Flügelhorn sowie am Chorgesang im „Liederkranz“ hatte, gelangte über die Gründung einer „Postkapelle“ in den Postdienst. „Mein Musikerkollege Kurt Pfeifer war bei der Post beschäftigt und in dieser Gruppe tätig, über die er mir diese dankbare Chance ermöglicht hatte“, blickt er zurück. Fortan übernahm Rudolf Häfner den Zustellbezirk Buchen, bis er 1995 in den Ruhestand ging. „Die Post war mir immer wichtig und schenkte mir eine schöne Zeit“, betont er.

Durch die Höhle geführt

Sein privates Glück fand er bei seiner ebenfalls aus Eberstadt stammenden Frau Eva, die er 1955 heiratete. Vervollständigt wurde die Familie durch die Söhne Karlheinz und Dieter. Zu seinen Hobbys zählen volkstümliche Musik und das Lesen; in früheren Jahren hatte Rudolf Häfner auch Führungen durch die 1973 entdeckte Eberstadter Tropfsteinhöhle geleitet.

Zu den Gratulanten zählen auch die fünf Enkel sowie die zwei Urenkelchen, während sich die Fränkischen Nachrichten mit besten Glück- und Segenswünschen zum „Neunziger“ anschließen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020