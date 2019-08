Eigene Brezeln gebacken

Buchen.Großes Interesse fand die Backaktion „Brezeln backen mit dem Brezelkönig“ am Montag bei der Bäckerei Lunkenheimer.

Otmar Lunkenheimer freute sich, dass so viele neugierige Kinder gekommen waren, und nahm sie mit in die Backstube. Nachdem der Hefeteig geknetet und gewogen war, wurde er gewalzt und in gleichgroße Stücke eingeteilt. Mit einer Maschine wurden dann gleichmäßige Rollen geformt, welcher die Kinder dann mit viel Hingabe rollten und zu Brezeln formten. Es entstanden große, kleine, dicke und dünne Brezeln, die dann alle in den Ofen geschoben wurden. Gespannt warteten die Kinder dann auf ihre selbst gemachten Brezeln, bis sie im Ofen fertig gebacken waren. Sicherlich schmeckten die eigenen Brezeln noch viel besser als die von Herrn Lunkenheimer, auch wenn jede Brezel der Kinder eine andere Form hatte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.08.2019