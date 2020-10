Eifrige Wanderer auch in Corona-Zeiten

Buchen/Hardheim.Zur Tagesordnung der kürzlich durchgeführten Herbsttagung des Odenwaldklub-Bezirks 7 unter Leitung des Vorsitzenden Josef Eck im Buchener Wanderheim gehörten auch die Berichte der Vorsitzenden der Ortsgruppen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Kreis Miltenberg. Mit diesen verbunden wurden Informationen und Erläuterungen sowie der Gedankenaustausch zu der trotz der Corona-Krise betriebenen Klubarbeit und zu den in der letzten Zeit wieder angebotenen Wanderungen.

Bezirksleiter Eck erwähnte Neuigkeiten aus dem Hauptverein mit Hauptsitz in Bensheim-Auerbach. Dazu gehörten unter anderem personelle Veränderungen und der auf den 14. Mai terminierte „Tag des Wanderns“. Der längst begonnene „Zukunftsdialog“ werde fortgesetzt und am 7. November in Waldmichelbach bei der Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins angesprochen. Der Bezirksleiter betonte, dass weiterhin Wegewarte und ein stellvertretender Bezirkswegewart gesucht werden. Für die Betreuung der Homepage wurde ebenfalls niemand gefunden. Zudem ging es um die weniger erfreuliche Tatsache, dass die Anzahl der naturbelassenen Wanderwege immer geringer wird.

Jubiläumsfeier abgesagt

Aus dem Geschehen der Ortsgruppen des Bezirks 7 war von Interesse, dass der OWK Miltenberg sein 125-jähriges Bestehen feierte. Die Feier fiel jedoch – aufgrund der Pandemie – aus und so wurden Gedenksteine aufgestellt. Die Ortsgruppe Großheubach besteht zur Freude ihrer Mitglieder auch schon seit 100 Jahren. Der OWK Amorbach plant einen weiteren Qualitätswanderweg, wie bekanntgegeben wurde. Ausführlich besprochen wurden Arbeit und Wirken in Corona-Zeiten. Dabei wurden unterschiedliche Betrachtungs- und Bewertungsweisen und entsprechendes Vorgehen bei den Wandervorhaben der einzelnen Clubs deutlich. Nicht wenige der Ortsgruppen hatten bis in den September überhaupt auf Wanderungen verzichtet, andere hatten der Corona-Pandemie unter Beachtung bestehender Vorgaben getrotzt und Wanderungen realisiert. Inzwischen laufen für das Jahr 2020 geplante, jedoch unter Einhaltung der Corona-Verordnung notwendige Maßnahmen weiter.

Der Bezirksleiter richtete den Blick dann nach vorne in das Jahr 2021 und kündigte den in diesem Jahr ausgefallenen Odenwälder Wandertag des Gesamt-OWK für den 20. Juni in Bruchsal an. Die gemeinsame Fahrt der Ortsgruppen soll auf Empfehlung von Eck im nächsten Jahr nachgeholt werden. Der Bezirksleiter berichtete, dass der geplante „ 6-Täler-Weg“ 2021 mit sechs Etappen von Bensheim an der Bergstraße nach Walldürn ins Madonnenländchen führen soll.

Kulturabende geplant

In Sachen Angebote des Referats Kultur verdeutlichte der frühere Fachreferent Elmar Zegewitz aus der Ortsgruppe Hardheim Themen und Vorschläge, darunter Museums- und Ausstellungs- sowie Musical- und Theaterbesuche. Für weitere Abendveranstaltungen wurden bereits unter anderem Autoren, Rezitatoren und Sänger empfohlen.

Schließlich wurde das Frühjahrstreffen der Vorsitzenden der Ortsgruppen für den 6. März 2021 wieder im Wanderheim des OWK-Buchen angekündigt. Z

