Ehrungen beim Kleintierzuchtverein Buchen

Buchen.Bei der Weihnachtsfeier des Kleintierzuchtvereins Buchen im Gasthaus „Zum Schwanen“ wurden die Vereinsmeister in den verschiedenen Sparten geehrt. Eine ganz besonders ehrenvolle Aufgabe war es für den Vorsitzenden Norbert Reichert, den Ehrenvorsitzenden Walter Knörzer für 60-jährige Mitgliedschaft im Landesverband Badischer Rassekaninchenzüchter auszuzeichnen. Er übermittelte viele Grüße des Landesvorsitzenden Jörg Hess und überreichte ein Präsent. Für ein besonderes Highlight sorgte das jüngste Mitglied Kimi Geiste. Bei der ersten Zwergkaninchen- und Jugendzwergkaninchen Weltmeisterschaft in Wels (Österreich) konnte der Jungzüchter Kimi Geister mit seinen Zwerg Widder Rot 384,5 Punkten den Vizeweltmeistertitel in der Jugendklasse erringen. Mit seinen Zwerg Widder Rot bekam er noch den Club-Ehrenpreis vom österreichischen Verband. Außerdem errang er mit seinen Farbenzwerge Blau einen dritten Platz. Vorsitzender Norbert Reichert zeigte sich sehr erfreut, einen Jung-Züchter als Vizeweltmeister im Kleintierzuchtverein Buchen zu haben. Bild: Kleintierzuchtverein Buchen

