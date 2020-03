Ehrenamtliches Engagement vorbildlich

Eine Sitzung des Ausschusses für Finanzen der Stadt Buchen fand dieser Tage im Alten Rathaus in Buchen statt.

Buchen. Bürgermeister Roland Burger leitete die Sitzung des Finanzausschusses, in deren öffentlichem Teil beantragte Zuschüsse für verschiedene Vereinsprojekte beziehungsweise -anschaffungen beschlossen wurden „In Buchen gibt es ein umfassendes und vorbildliches ehrenamtliches Engagement. Es ist uns ein Anliegen, diesen Einsatz unserer Bürger durch die Vereinsförderung anzuerkennen“, betonte hierbei Bürgermeister Roland Burger.

Der Buchener Jugend Club (BJC) erhält für die Anschaffung neuer Tischtennistische einen Zuschuss in Höhe von 600 Euro. Der Deutsche Alpenverein (DAV) Sektion Buchen bekommt eine städtische Vereinsförderung für den neuen Selbstsicherungsautomaten (Quick Jump Trublue) und den neuen Waschautomaten für die ökologische Reinigung der Klettergriffe in Höhe von 2843 Euro. Bewilligt wurde auch der Zuschuss an den FC Viktoria Hettingen in Höhe von 3068 Euro für die Beschaffung von Turngeräten.

Einen Betrag von 1325 Euro erhält der VfL Eberstadt für die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers. Der Verein für Deutsche Schäferhunde bekommt für Pflaster- und Zaunarbeiten an der Anlage in Bödigheim einen Förderbetrag von 5660 Euro. Die Instandsetzung der Tennisplätze und die Erneuerung der Spielfeldlinien des Tennisclubs Hainstadt wird mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 1853 Euro gefördert.

Der Musikverein Götzingen erhält für die Anschaffung von Lautsprecherboxen und verschiedene Instrumentenreparaturen einen Zuschuss in Höhe von 426 Euro. Der Tennisclub Grün-Weiß Buchen wird für die Anschaffung eines Tennisplatz-Pflegegerätes Court Buggy 2000 mit bis zu 2142 Euro gefördert.

Der Finanzausschuss der Stadt Buchen erteilte in seiner Sitzung dann noch der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG als günstigsten Anbieter den Auftrag zur Lieferung und Montage der PV-Anlage mit einer Leistung von 99 kWp für einen Nettoangebotspreis von 99 678 Euro auf dem Dach des Burghardt-Gymnasiums. stv

