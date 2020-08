Buchen.Die Stadt Buchen und die Aktivgemeinschaft haben am Freitag die Gewinner eines Malwettbewerbs für Kinder geehrt. Das Bild der fünfjährigen Tabea Speckardt hatte die Jury zum Logo der Baustelle in der Marktstraße ausgewählt.

Es herrschte eine Gluthitze, als am Freitag um 17 Uhr die Gewinner mit ihren Angehörigen, Vertreter von Stadtverwaltung und Aktivgemeinschaft sowie der Jury in der Marktstraße zusammenkamen. Bürgermeister Roland Burger freute sich zunächst darüber, dass der erste Baustellenabschnitt nahezu fertiggestellt ist. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“, stellte er fest. Denn man habe die Baustelle in der Fußgängerzone in das Stadtmarketing einbezogen. Gemeinsam mit Fachdienstleiterin Sarah Wörz und Vertretern der Aktivgemeinschaft habe man ein „Baustellenmanagement“ entwickelt.

93 Bilder zur Auswahl

Teil davon war ein Malwettbewerb für Kinder, der auch zu einem Baustellenlogo führen sollte. 93 Kinder reichten ihre Werke ein, die in drei Alterskategorien bewertet wurden. „Es waren echt viele tolle Bilder dabei“, schwärmte Burger. In den nächsten zehn Wochen werden alle Bilder im wöchentlichen Wechsel an Zäunen entlang der Baustelle ausgestellt. Auch die ausführende Firma Tomac beteiligte sich an der Aktion. „Wir freuen uns, dass die Baustelle in ein positives Licht gerückt wird“, sagte Michael Tomac. Der Ärger und die Aufregung der Bauarbeiter mit Passanten halte sich in Grenzen, von Anwohnern und Geschäftsleuten habe man noch nichts Negatives gehört. Man komme gut mit der Arbeit voran.

Dann wurden die Preise an die Gewinner übergeben. Tabea Speckardt gewann in der Altersklasse bis fünf, Tara Stich in der Altersklasse bis sieben und Julian Sauer in der Altersklasse bis zwölf Jahren. Alle drei erhielten unter anderem das Baustellenmaskottchen, den Maulwurf „Buchi“, als Stofftier.

Wer ebenfalls ein solches Stofftier mit nach Hause nehmen möchte, kann in den an der Aktion teilnehmenden Fachgeschäften Stempel sammeln, die man pro fünf Euro Umsatz erhält. 20 Stempel lassen sich gegen das Stofftier eintauschen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020