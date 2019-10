Durch Engagement „wichtige Erfahrung fürs Leben mitnehmen“

Buchen.David Bauer steht bis zu den Knien im Schlamm. Im normalen Alltag ist er in der Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer bei der Firma Hoffmann und Krippner. Doch diesmal schöpft er Schlamm und Wasser in Eimer, die er an seine Azubi-Kollegen weiterreicht. Gemeinsam absolvierten sie einen sozialen Tag in den Buchener Werkstätten der Johannes-Diakonie und erneuerten den Gartenteich im Außenbereich der Werkstätten. Keine leichte Arbeit, aber: „Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse“, sagt David Bauer lächelnd und schöpft den nächsten Eimer.

Insgesamt acht Auszubildende von Hoffmann und Krippner kamen an diesem Tag in die Werkstätten, um sich sozial zu engagieren. Während die einen sich um die Teichanlagen kümmerten, bauten die anderen im Werkstattgebäude aus nicht weniger als 75 Holzpaletten Untergestelle für die Spinde der Werkstatt-Beschäftigten. Von denen standen einige den beiden Azubi-Teams zur Seite, sodass der Einsatz auch zu einem inklusiven Ereignis mit Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung wurde.

Genau das ist die Idee des sozialen Tages bei der Firma Hoffmann und Krippner, die kundenspezifische Eingabesysteme wie Folientastaturen und Touchscreenlösungen für unterschiedlichste Branchen herstellt. „Es geht darum, dass unsere Auszubildenden aus einem sozialen Engagement wichtige Erfahrungen für ihr Leben mitnehmen“, erklärt Ausbildungskoordinatorin Kathrin Gremminger. Bei der Projektauswahl hat sie darauf geachtet, dass sich alle Auszubildenden, egal welcher Fachrichtung, einbringen können. Der soziale Tag ist ein weiterer Baustein in der Zusammenarbeit mit den Buchener Werkstätten, für die Hoffmann und Krippner bereits Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt hat bis hin zur Übernahme einer Werkstatt-Beschäftigten als fest angestellte Mitarbeiterin.

Werkstatt-Leiter Rüdiger Stobbe und sein Mitarbeiter Volker Hirsch sind über die Unterstützung sehr dankbar. Den zugewachsenen Teich im Garten zu erneuern, ist für die beiden nur der Einstieg in ein groß angelegtes Projekt. Denn das Außengelände der Buchener Werkstätten soll durch weitere Maßnahmen als Erholungsraum für die rund 160 Beschäftigten aufgewertet werden. „Wir wollen eine Boule- Bahn anlegen und eventuell eine Grillhütte errichten“, erzählt Hirsch. Doch für solche Projekte fehle dem Werkstatt-Team häufig die Zeit. Umso mehr freuen sich Stobbe und Hirsch, dass die Partnerschaft mit Hoffman und Krippner weiter gepflegt werden soll, wie Kathrin Gremminger ankündigt: „Wir wollen aus dem sozialen Tag ein regelmäßiges Ereignis machen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019