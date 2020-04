Durch die Ostkolonisation entstanden

Nach dem Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren flohen Millionen Menschen aus dem Osten in den westlichen Teil Deutschlands. Auch Buchen nahm seinerzeit viele Menschen auf.

Buchen. Viele Flüchtlinge, die nach dem Kriegsende nach Buchen kamen, stammten aus der in Tschechien gelegenen deutschsprachigen Enklave um Iglau herum. Die Stadt Iglau, tschechisch Jhlava, liegt auf halbem Weg zwischen Prag und Brünn und war bis Kriegsende das Zentrum einer altbairischen Sprachinsel, die etwa 70 Orte umfasste und ein Drittel so groß wie der Neckar-Odenwald-Kreis war. Eine Sprachinsel ist ein Gebiet, in welchem eine bestimmte Siedlungsgemeinschaft ihre Muttersprache spricht, obwohl rings herum eine andere, im Gesamtgebiet dominierende Sprache gesprochen wird: im Falle Iglaus also die deutsche Sprache innerhalb einer tschechisch sprechenden Bevölkerung. Aufgrund der Sprachinsellage konnten sich bis ins Mittelalter reichende Sprachstrukturen und kulturelle Bräuche bis in die moderne Zeit erhalten.

Die Iglauer Sprachinsel ist durch die deutsche Ostkolonisation entstanden. Im Hochmittelalter wanderten deutschsprachige Siedler in dieses von Slawen bewohnte Randgebiet des Heiligen Römischen Reiches ein – motiviert durch Silberfunde, die es im Untertagebau abzubauen galt. Die Siedler kamen hauptsächlich aus der Oberpfalz, was die nordbairische dialektale Färbung mit fränkischem Einschlag der Iglauer Bevölkerung erklärt, aber vereinzelt kamen die Ansiedler auch aus Sachsen.

Zusammenhalt war groß

Bedingt durch die Sprachinsellage war der Zusammenhalt innerhalb der Iglauer Gemeinschaft groß und auch durch den Umstand, dass die Verheiratungen meist innerhalb der Enklave erfolgten, führte dies zu einem weit verzweigten verwandtschaftlichen Netz, das auch nach der Flucht und Vertreibung nach Deutschland zu weiterhin engen Kontakten zwischen den Geflüchteten und Vertriebenen Bestand hatte.

In der Bundesrepublik organisierten sich die „Iglauer“ in „Nachbarschaften“, welche zum einem die Pflege des Brauchtums zum Inhalt hatten, zum anderen auch die politischen Forderungen, beispielsweise im Bereich des Lastenausgleichs, vertraten.

Die einzelnen Nachbarschaften zusammen genommen bilden den Verein „Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel“, gegründet im Jahr 1950, mit einer eigenen Zeitung, dem zweimonatlich erscheinenden „Mährischen Grenzboten“. Die Treffen der Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel waren in den zurückliegenden Jahrzehnten sehr intensiv, sind aber mittlerweile zurückgegangen. Doch für das laufende Jahr wären immerhin noch 13 überregionale Termine angedacht. In Buchen sind die Ansprechpartner der Gemeinschaft das Ehepaar Herbert und Christel Kremser.

Die Iglauer Mundart kann man in drei Bereiche aufteilen: im Süden das „Bäurische“ mit starken mittelbairische Tendenzen; im Norden das „Pachterische“ mit nordbairischen Sprachmerkmalen und den restlichen, böhmischen Teil im Norden der Sprachinsel nennt man das „Langendörferische“. Hier ist die Sprachentwicklung einen eigenen Weg gegangen und versammelt neben den deutschen auch tschechische Sprachtendenzen.

Die Unterschiede der einzelnen Ausformungen des „Iglauischen“ lassen sich gut an folgendem Beispielsatz erkennen: „Wir gehen heim.“ Im Bäurischen heißt dieser „Mir genga haam.“, im Pachterischen „Mir gejhn hoim.“ und im Langendörferischen „Bia goin huim.“.

Besser in Dialekt einfühlen

Durch einen kurzen Ausschnitt aus einer Volkserzählung von Hubert Nerad, einem Iglauer Mundartliterat, kann man sich noch besser in den Dialekt einfühlen. Auch wenn vielleicht das ein oder andere Wort nicht auf Anhieb zu verstehen ist, erkennt der Leser ganz klar die bairische dialektale Färbung der Geschichte.

Da Sprache kein starres System ist, sondern immer im Wandel und offen für Veränderung, wurde der regionale Dialekt in und um Buchen herum sicherlich auch zu einem gewissen, aber aufgrund mangelnder Quellen nicht mehr auszumachenden Teil von der Iglauer Sprachinsel beeinflusst.

„Sele moi, wei ma noch an Buama gwest, hom ma se amoi in da Leitn gspüt. D Birkla san grod grei worn, d Himmlschlissln hombleiht und Sunna hot gscheint. Mei Goot! So sche hot d Sunna mei Lebatoch nimma gscheint, so sche san d Bleimla mei Lebatochnimma gwest, wei sele moi. I waß no wei hait. Iba d Wiesn is a Schmetterling gflogn, a gonz a geler und i hob na fonga wölln, ober er is ibers Bechl ibere gflogn und furt is a gwest und i hob ihm nougschaut wei an valoren Glick. [...] Jo und eitz waß i, wei´s is: es gibt ka Glick net in da Wöt, wo net a Bechl dabei wat. [...] ´s Glick is hoit a Schmetterling.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.04.2020