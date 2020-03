DRK koordiniert Hilfsangebote

Neckar-Odenwald-Kreis.Das breite Hilfsangebot, das mit der sich ausweitenden Corona-Krise einhergeht, will das DRK bündeln, so Steffen Horvath von der Geschäftsfhrung des DRK-Kreisverbandes Buchen. Aber auch wer Hilfe benötigt, ist beim DRK an der richtigen Adresse. Die DRK-Kreisverbände Buchen und Mosbach sammeln Hilfsangebote und Hilfegesuche im Neckar-Odenwald-Kreis. Kostenfrei werden alle Angebote und Hilferufe im Landkreis koordiniert. „Wir möchten einen Lebensmittelbringdienst aufbauen und Hilfe in aktuellen Krisen anbieten“, so Horvath gegenüber den FN. Wer Hilfe braucht oder sie anbietet, kann einfach anrufen oder schreiben (Service-Hotline: 06281/522235, E-Mail: hilfe@drk-buchen.de) von Montag bis Samstag von 8 bis 16 Uhr.

