Dritter GMS-Jahrgang wurde feierlich eingeschult

Buchen.An der Karl-Trunzer-Schule in Buchen werden die neuen Fünftklässler traditionell mit einer Begrüßungsfeier willkommen geheißen. Und so kamen die „Neuen“ auch dieses Mal wieder zusammen, um gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt zu starten; heuer allerdings – aufgrund der Corona-Regeln – getrennt nach den beiden Lerngruppen und mit nur sehr wenigen Gästen.

„Sie sehen – Corona hat Spuren hinterlassen“, begrüßte Schulleiter Walter Scheuermann die in der Aula weit verstreut sitzenden Gäste, versuchte aber gleich, den Blick weg von der Pandemie hin zum neuen Lebensabschnitt der Kinder zu lenken. „Ihr habt mit der Gemeinschaftsschule eine ganz besondere Schule gewählt; und wir werden hier alles tun, um jeder und jedem seine ganz persönlichen Lernerfolge zu ermöglichen“, versprach der Rektor, „denn wenn man Erfolg hat, geht es einem gut.“

Er gab den neuen „Fünfern“ einen groben Überblick über das Konzept der Ganztagsschule und stellte ihnen den Namenspatron sowie das Schullogo und dessen Bedeutung vor.

Des Weiteren ging er auf das Motto „Das Lernen erfolgreich gestalten – individuell, miteinander und voneinander“ ein, nannte ihnen die ersten „neuen“ Begriffe, die ihnen in den nächsten Wochen diesbezüglich über den Weg laufen werden und erklärte in groben Zügen ein paar Besonderheiten der KTS.

Dann aber übernahmen die Sechstklässler das Kommando und drückten der Willkommensfeier ihren Stempel auf. Zunächst boten sie ein Begrüßungsgedicht dar, mit dem sie ihre Nachfolger, die sie mit großen Augen erwartungsvoll anstarrten, ganz auf ihrer Seite hatten. Ihr musikalisches Talent stellten die „Sechser“ beim Vortrag des Liedes „80 Millionen“ von Max Giesinger unter Beweis.

So war spätestens jetzt die erste Nervosität der „Neuen“ verflogen; und sie verfolgten gespannt die Zusammensetzung ihrer neuen Lerngruppe, die Konrektor Andreas Philipp vorstellte.

Bepackt mit großen Rucksäcken und dem liebevoll gestalteten Willkommensgeschenk der Sechstklässler ging es mit den neuen Lerngruppenleitern Kimberley Sohns und Hanna Müller (5a) beziehungsweise Sabrina Habermann und Benjamin Mechler (5b) sowie Schulsozialarbeiterin Jasmin Hauk in die neuen Lernbüros. Dort wurden die Teams sofort aktiv, um sich möglichst schnell kennenzulernen. kts

