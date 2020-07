Drei Wochen für Senioren gebastelt

Buchen.Regelmäßig besuchen die Kinder der Bären- und Mäusegruppe der Kindertagesstätte Regenbogen in Buchen das hiesige Galdahaus, um mit den Bewohnern gemeinsam zu singen.

Dieses Ritual ist momentan natürlich coronabedingt nicht möglich, doch trotzdem fragten die Kinder immer wieder: „Wann gehen wir wieder zu den Omas und Opas ins Galdahaus?“ So kam das Erzieherinnen-Team auf die Idee, mit den Kindern der erweiterten Notgruppe eine Geschenkbox mit gebastelten Schmetterlingen, Blumen und einer Zeichnung des bekannten Buches „Raupe Nimmersatt“ als gemeinsames Projekt zu gestalten.

„Damit kann man sich das Fenster schön machen“, erklärt Julius Häfner und zeigt stolz seine Papierblumen. Mit viel Spaß waren alle Kinder bei der kreativen Arbeit dabei und so kamen unerwartet so viele Basteleien zusammen, dass neben dem Galdahaus nun auch noch die Tagespflegen Eva in Hainstadt und Hand in Hand in Buchen, sowie das Seniorenheim Geras in Mudau und der Sonnengarten in Buchen eine Bastelbox von den Kindern geschenkt bekommen. „Aber eigentlich würden wir lieber zum Singen kommen“, so das Fazit von Zoe Baier.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020