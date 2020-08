Drei unterschiedliche Modelle für den Schulbetrieb

Buchen.Am Ende des Schuljahres fand die zweite Sitzung des Elternbeirats des Burghardt-Gymnasiums (BGB) aufgrund der Corona-Situation in der Stadthalle Buchen statt. Wesentliche Inhalte der Sitzung waren der Rückblick auf die Schulschließungsphase und die Konzepte und Qualitätskriterien für den zukünftigen Fernlernunterricht. Der Vorsitzende des Elternbeirats, Dr. Dirk Laier, begrüßte die zahlreich erschienenen Elternvertreter und stellte die Phase der Schulschließung aus Elternsicht dar. Insgesamt, so Dr. Laier, sei der Ablauf positiv zu werten. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Erfahrungen aus dieser Phase in die Schulentwicklung einfließen können.

Zufrieden mit der Umsetzung

Schulleiter Jochen Schwab dankte den anwesenden Elternvertretern für die enorme Unterstützung in der Schulschließungsphase, unter anderem durch das Weitergeben von Informationen an die Eltern der Klassen und die hilfreichen Rückmeldungen. Er zeigte sich zufrieden mit der Umsetzung des digitalen Unterrichts am BGB, der für Lehrer, Eltern und Schüler eine große Herausforderung war. Ausstattung und Kenntnisse im Umgang mit digitalen Medien waren für Eltern und Lehrer eine enorme Zusatzaufgabe, die insgesamt gut gemeistert wurde. Am BGB wurde auf die bereits eingeführte Lernplattform Moodle zurückgegriffen, die nach den Osterferien durch Video-Unterricht ergänzt wurde.

Schulleiter Schwab stellte dar, dass sich das BGB für das kommende Schuljahr auf drei Modelle des Schulbetriebs vorbereite, die je nach Entwicklung der Corona Pandemie Anwendung finden können: erstens Normalbetrieb, den sich natürlich jeder wünsche, zweitens wochenweiser Unterricht in halben Klassen, falls das Abstandsgebot wieder eingeführt werde, und drittens Fernunterricht im extremen Fall einer neuerlichen Schulschließung.

Umfrage für Fernlernunterricht

Seitens des Kultusministeriums gibt es Qualitätskriterien für Fernlernunterricht ab dem kommenden Schuljahr. Außerdem wurden am BGB Umfragen bei Lehrern und Schülern durchgeführt. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse und die schlüssigen Vorgaben des Ministeriums fließen in ein Qualitätskonzept des Fernlernunterrichts ein. Wichtigste Voraussetzung der Umsetzung dieses Konzeptes ist die Verfügbarkeit der digitalen Endgeräte.

Das BGB erhielt erhebliche Landesmittel, um „Corona-Endgeräte“ anzuschaffen, also Tablets und Laptops, die im Falle einer neuerlichen Schulschließungsphase an die Kinder verliehen werden, denen kein eigenes Gerät zur Verfügung steht. Dies, so der Schulleiter, sei ein Schlüssel für eine höhere Verbindlichkeit im Fernlernunterricht. Die Anschaffung dieser Geräte ist unmittelbar angelaufen.

Eine weitere Voraussetzung für das Gelingen des Fernunterrichts ist das Erlernen des Umgangs mit der digitalen Technik. Deshalb erhalten am Beginn des neuen Schuljahres alle Schüler des BGB und alle Lehrkräfte Schulungen, um die vielfältigen Werkzeuge der Lernplattform Moodle sicher anwenden zu können. Diese Verbindlichkeit wird unter anderem sicherstellen, dass der erarbeitete Stoff in Leistungsmessungen einfließen kann.

Weitere Fördergelder

Erfreulicherweise erhielt das BGB die Freigabeerklärung des Medienentwicklungsplans vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Durch die Genehmigung fließen weitere Fördergelder aus dem Digitalpakt Schule nach Buchen. Nach Abschluss der laufenden Baumaßnahmen wird das BGB Neubaustatus in Bezug auf die digitale Infrastruktur aufweisen. Derzeit läuft die Anbindung der Schule an das Glasfasernetz. Der Medienentwicklungsplan wurde von Christian Speidel hauptverantwortlich in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Digitale Schule BGB“ erarbeitet.

In der Ssitzung wurde auch der aktuelle Stand der Baumaßnahme vorgestellt. Während der Schulschließungsphase liefen die Bauarbeiten unvermindert weiter. Die Konturen des neuen Hauptgebäudes sind mittlerweile gut erkennbar. Der neue Hauptbau soll im Frühjahr 2021 bezogen werden.

In der Diskussionsrunde wurden verschiedene Aspekte des kommenden Schuljahres angesprochen: Praktika zur Berufsorientierung werden wieder möglich sein. Das Sozialpraktikum „Compassion“ wird davon abhängen, ob die Einrichtungen ausreichend Plätze zur Verfügung stellen können. Besprochen wurde auch die zugesagte Erstattung der Maxx-Ticket-Beiträge für die Monate Juli und August.

Insgesamt zeigten sich alle Beteiligten bezüglich der neuen Aufgaben zuversichtlich und motiviert und das BGB für das kommende Schuljahr gut gerüstet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020