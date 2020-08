Dr. Jürgen Buchner gibt Carillonkonzert

Buchen.Im Rahmen von „Genieß Dei Buche“ findet an diesem Freitag ein Glockenspielkonzert auf dem Carillon im Stadtturm statt. Unter dem Motto „Dies und das – für jeden was“ wird Universitäts-Carilloneur Dr. Jürgen Buchner aus Würzburg ein Konzert auf dem Carillon geben. Es findet von 18 bis 18.45 Uhr statt und ist von der Akustik her am besten am „Platz am Bild“ und in der Fußgängerzone zu hören. Aufgrund von Corona ist es diesmal jedoch nicht möglich, dem Carilloneur in der Egon Eiermann Stube über die Schulter zu schauen.

Auch die Händler haben teilweise wieder bis 20 Uhr geöffnet und bieten den Kunden attraktive Angebote, Rabatte und viele weitere Specials. Vor dem Alten Rathaus gibt es diesen Freitag Hot Dogs in verschiedenen Variationen sowie Pommes mit hausgemachten Saucen. Einen süßen Snack im Disney-Style gibt es von „cake my day“.

Auch für eine entsprechende Abkühlung mit verschiedenen Getränken ist am Freitag gesorgt. Italienische Köstlichkeiten wie Pizza und Panini bietet Gabriele Huber aus Hainstadt an und zaubert Bella Italia auf den Marktplatz.

