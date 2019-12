Dr. Hoß: „Auch demente Menschen wollen etwas machen“

Buchen.Thema beim letzten Stammtisch „Roter Rettich“ war die Versorgung von Demenzkranken in Buchen. Als Referent begrüßte Dr. Eberhard Barth den Vorsitzenden des „Arbeitskreises Gerontopsychiatrie“, Dr. Valentin Hoß, Arzt für Allgemein- und Palliativmedizin, der sich seit mehr als 20 Jahren mit dieser Thematik beschäftigt.

Zunächst stellte Dr. Hoß fest, dass Demenz in aller erster Linie eine gesellschaftliche Herausforderung darstelle, da alle Versuche, diese degenerative Erkrankung medikamentös zu behandeln, gescheitert seien. Die Pharmaindustrie ziehe sich auf diesem Markt zurück, da keine gewinnbringenden Medikamente, die mit hohem Kostenaufwand entwickelt wurden, zum erhofften Erfolg geführt haben. Es stelle sich jetzt schon die zentrale Frage, wie wir als Gesellschaft in Zukunft mit Demenzkranken umgehen wollen. In Deutschland gebe es etwa 1,7 Millionen Demenzkranke bei rund 300 000 Neuerkrankungen im Jahr. Im Neckar-Odenwald-Kreis seien es circa 3000 bei rund 500 Neuerkrankungen.

Diese Zunahme hänge vor allen Dingen mit der Veränderung der Altersstruktur zusammen. Anfang des vorigen Jahrhunderts sprach man von einer Alterspyramide, heutzutage könne die Altersstruktur der Gesellschaft nahezu als Säule dargestellt werden. Angesichts dieser Veränderung und der Tatsache, dass die Problematik medizinisch nicht gelöst werden könne, stelle sich jetzt die Frage: Wo liegt der institutionelle und der individuelle Bedarf für Demenzkranke und deren Angehörige. Als besonders wichtig nannte Dr. Hoß das Vorhandensein einer zentralen Beratungsstelle mit strukturierter und koordinierter Erfassung des individuellen Problems des einzelnen Kranken und seiner Angehörigen. Hierbei müsse bedacht werden, dass jede Demenzkrankheit eine eigene, individuelle Ausprägung habe mit eigener Symptomatik, auf die man dann sowohl die Therapie als auch weitere Angebote abstimmen müsse. So gebe es beispielsweise im krankengymnastischen, ergotherapeutischen und im logopädischen Bereich gute Möglichkeiten, durch gezieltes Training vorhandene Fähigkeiten zumindest zu stabilisieren. Da diese Angebote jedoch über einen längeren Zeitraum hinweg als Dauerbehandlung verordnet werden müssen, gebe es dabei jedoch häufig Probleme bei der Finanzierung durch die Krankenkassen.

Fehlende Koordination

Das Kernproblem sei seiner Erfahrung nach die fehlende Koordination hinsichtlich der Versorgung von Demenzkranken. Und hier habe der Arbeitskreis Gerontopsychiatrie Problemlösungen ausgearbeitet. Hierzu gehöre die zentrale Beratungs- und Koordinierungsstelle, die strukturierte Erfassung der jeweils speziellen Problematik des einzelnen Demenzkranken, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und, was ganz besonders wichtig sei, die „Demenzfreundliche Kommune“. Nachdem bisherige Modelle nach Meinung von Demenzexperten versagt haben, müsse ein neuer Ansatz gefunden werden. Dieser Ansatz sei das „Bürgerrechtsmodell“. Der Betroffene sei Bürger und Mitglied der Zivilgesellschaft. Diese neue Sichtweise bedeute, dass man den dementen Menschen nicht als krank, sondern dass Demenz als Alterungsprozess mit individueller Ausprägung zu betrachten sei. Besonders wichtig sei hier, so Dr. Hoß, die Feststellung, dass der demente Mensch nicht nur Schwächen, sondern auch Stärken habe. Und diese Einsicht sei ein ganz wesentlicher Bestandteil der konzeptionellen Neuausrichtung. Ein zentraler Punkt bei der Umsetzung des Modells sei, Teilnahme des Demenzkranken am Normalleben, das heißt Inklusion statt Separation. „Auch demente Menschen wollen etwas machen, sich betätigen, mit dabei sein. Man muss diese Menschen in unser alltägliches Tun mit einbeziehen, denn auch sie haben ein Recht auf ein würdevolles Leben.“

Diskussion im Anschluss

In der sich anschließenden Diskussion ging es in erster Linie um die Frage, was vor Ort hier in Buchen im Sinne dieser Neuausrichtung bei der Betreuung von Demenzkranken bislang getan wurde beziehungsweise zu tun ansteht. Martin Hahn, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft ging darauf ein und berichtete, dass Dr. Hoß schon früh den Kontakt mit den Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung gesucht habe. Man hatte sich dann im Rahmen eines Arbeitstreffens darauf verständigt, in Sachen „Demenz“ aktiv zu werden. So konnte die Leiterin der Zentralstelle im Rathaus, Simone Schölch, zusammen mit dem AK Gerontopsychiatrie einen Antrag beim Sozialministerium einreichen. Der Antrag „Sonderprogramm Quartier – demenzkranke Menschen, mitten im Leben“ wurde bewilligt, sodass nun seit diesem Jahr in den beiden Gemeinden Hettingen und Hainstadt im Rahmen eines Pilotprojektes unter Leitung von Mitgliedern des Arbeitskreises dieses Thema angegangen werde. Die bisherigen Rückmeldungen seien sehr positiv gewesen. In beiden Gemeinden gebe es inzwischen auch Demenzbeauftragte.

