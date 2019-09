Dr. Genzwürker hält Vortrag

Buchen.Die Veranstaltungsreihe des Sportkreises Buchen in Zusammenarbeit mit den Neckar-Odenwald-Kliniken mit sportorthopädischen und sporttraumatologischen Inhalten für Vereinsmitglieder und Übungsleiter wird am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr fortgesetzt.

In seinem Vortrag befasst sich Privatdozent Dr. Harald Genzwürker im Konferenzraum der Zentralen Patientenaufnahme (Neubau/1. Untergeschoss) der Neckar-Odenwald-Klinik in Buchen mit dem Thema „Plötzlicher Herztod – (K)ein Thema für Sportler“. Die Veranstaltung wird vom Badischen Sportbund für die Verlängerung der Übungsleiterlizenz mit zwei Lerneinheiten anerkannt. Anmeldung sind per E-Mail an BSB-Sportkreis.Buchen@t-online.de möglich.

