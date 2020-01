Dr. Franziska Brantner zu Gast

Buchen.Zur Einstimmung auf das Jubiläumsjahr 2020, in dem die Grünen die Grundlagen legen wollen, dass Baden-Württemberg weiterhin grün regiert wird und 2021 Grüne auch im Bund Regierungsverantwortung übernehmen, veranstaltet der Kreisverband einen Neujahrsempfang am Sonntag, 12. Januar, um 13 Uhr im „Schwanen“ in Buchen. Neben Musik und Show werden drei Rednerinnen auf das Jahr einstimmen: Mit MdB Charlotte Schneidewind-Hartnagel und der Buchener Kreisvorsitzenden und Kreisrätin Amelie Pfeiffer wird Dr. Franziska Brantner, Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, einen Blick auf die Aufgaben der Grünen in der Region, Deutschland und Europa werfen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.01.2020