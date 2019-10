Dozentenkonzert der Musikschule

Buchen.Fünf Abonnementveranstaltungen sowie ein Sonderkonzert umfasst die nächste Saison der Reihe „Buchen in concert“. Eröffnet wird die Reihe mit dem Klangbogen III, einem attraktiven Dozentenkonzert der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Buchen.

Nach den erfolgreichen Klangbogen-Konzerten 2016 und 2017 konzertieren Dozenten der JMK-Musikschule nun bereits zum dritten Mal im Rahmen der Reihe „Buchen in concert“. Insgesamt 13 aktuelle und ehemalige Lehrbeauftragte der Musikschule präsentieren dabei ein äußerst farbenreiches klassisches Programm.

Es wirken mit: Holger Ams (Violine), Reinhild Dorloff (Violoncello), Christine Eberherr (Harfe), Veronika Fenzl (Violine), Maria Gimeno Regal (Oboe), Philipp Hagemann (Violoncello), Bettina von Hindte (Sopran), Angela Leupold (Sopran), Jutta Pfeil (Violine), Eva Reiners-Ams (Viola), Christian Roos (Klavier), Martin Schmidt (Flöte) und Maria Westerman (Klavier). Auf dem Programm stehen Werke der Kammermusik ebenso wie Lieder und Opernarien.

