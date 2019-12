DLG zeichnet Kräuterlikör aus

Buchen/Großheubach.Leo Hefner wurde in Buchen geboren und hat dort 48 Jahre gelebt, davon 30 selbstständig. Nun wohnt er als Rentner in Großheubach am Main. Er schreibt Krimis und Schicksals-Romane, hat aber nebenher wieder ein neues Hobby für sich entdeckt, denn er wurde zum Likör-Entwickler. Hefner hat aus uralten Rezepturen einen neuen Kräuter-Likör entwickelt, den die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) mit der Bronzenen Medaille ausgezeichnet hat.

